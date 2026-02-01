एक्सप्लोरर
लखनऊ: 'मैं चोर नहीं हूं...', रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने की खुदकुशी, शव के पास मिला सुसाइड नोट
Lucknow News: लखनऊ में रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. पुलिस को लाश के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
यूपी की राजधानी लखनऊ से रविवार को एक युवक की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया गया कि युवक जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, उसी होटल में उसका शव फांसी पर लटकता मिला है. पुलिस को लाश के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने चोरी के मामले में खुद को निर्दोष बताया है. फिलहाल पुलिस मामले में हर पहलुओं की जांच कर रही है. यह घटना मड़ियांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.
घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान अंशु कश्यप (25) पुत्र सत्रोहन कश्यप के रूप में हुई है. युवक मड़ियांव के हरिओम नगर का रहने वाला है. अंशु इस रेस्टोरेंट में 9 सालों से काम कर रहा था. अंशु का शव रविवार दोपहर को रेस्टोरेंट के मेन हॉल में पंखे के सहारे लटका मिला.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुलिस ने बताया कि शव के पास रखे मेज पर अंशु का मोबाइल व सुसाइड नोट रखा मिला है. होटल कर्मचारियों ने जैसे ही शव को देखा. वहां हड़कंप मच गया. कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतारा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.
सुसाइड नोट में लिखी आत्महत्या की वजह
पुलिस ने युवक के शव के पास रखे मेंज पर उसका मोबाइल व सुसाइड नोट बरामद किया. पुलिस के अनुसार, अंशु ने सुसाइड नोट में लिखा, "मैं अंशु कश्यप जो कि मूड बेकर्स का कर्मचारी हूं. मैं मालिक का ईमानदार कर्मचारी हूं, मैं 500 रुपये के हिसाब देने में अपनी गलती छुपाने हेतु झूठ बोला. अब मैं मालिक की नजरों में गलत साबित हो चुका हूं. मैं बेईमानी चोरी का धब्बा लेकर जीवित नहीं रह पाऊंगा. मैं खुदकुशी कर रहा हूं, सभी गुजारिश है कि मेरी मां का ध्यान रखने की कोशिश करें. बस इतना कहना कि कभी मालिक के प्रति ज्यादा लॉयल मत बनना धन्यवाद."
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
साउथ सिनेमा
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
क्रिकेट
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
Magh Mela 2026 में बाबा बने आकर्षण का केंद्र, महंगी गाड़ियों का काफिला लाए हैं साथ, डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं चर्चा, Pics
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 Photos
मकर संक्रांति से पहले प्रयागराज में 50 लाख ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, 1 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL