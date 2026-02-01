लखनऊ: 'मैं चोर नहीं हूं...', रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने की खुदकुशी, शव के पास मिला सुसाइड नोट

यूपी की राजधानी लखनऊ से रविवार को एक युवक की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया गया कि युवक जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, उसी होटल में उसका शव फांसी पर लटकता मिला है. पुलिस को लाश के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने चोरी के मामले में खुद को निर्दोष बताया है. फिलहाल पुलिस मामले में हर पहलुओं की जांच कर रही है. यह घटना मड़ियांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान अंशु कश्यप (25) पुत्र सत्रोहन कश्यप के रूप में हुई है. युवक मड़ियांव के हरिओम नगर का रहने वाला है. अंशु इस रेस्टोरेंट में 9 सालों से काम कर रहा था. अंशु का शव रविवार दोपहर को रेस्टोरेंट के मेन हॉल में पंखे के सहारे लटका मिला.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने बताया कि शव के पास रखे मेज पर अंशु का मोबाइल व सुसाइड नोट रखा मिला है. होटल कर्मचारियों ने जैसे ही शव को देखा. वहां हड़कंप मच गया. कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतारा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

सुसाइड नोट में लिखी आत्महत्या की वजह

पुलिस ने युवक के शव के पास रखे मेंज पर उसका मोबाइल व सुसाइड नोट बरामद किया. पुलिस के अनुसार, अंशु ने सुसाइड नोट में लिखा, "मैं अंशु कश्यप जो कि मूड बेकर्स का कर्मचारी हूं. मैं मालिक का ईमानदार कर्मचारी हूं, मैं 500 रुपये के हिसाब देने में अपनी गलती छुपाने हेतु झूठ बोला. अब मैं मालिक की नजरों में गलत साबित हो चुका हूं. मैं बेईमानी चोरी का धब्बा लेकर जीवित नहीं रह पाऊंगा. मैं खुदकुशी कर रहा हूं, सभी गुजारिश है कि मेरी मां का ध्यान रखने की कोशिश करें. बस इतना कहना कि कभी मालिक के प्रति ज्यादा लॉयल मत बनना धन्यवाद."