हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबजट 2026 को सपा नेता डॉ एसटी हसन ने बताया बोगस, कहा- गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं

बजट 2026 को सपा नेता डॉ एसटी हसन ने बताया बोगस, कहा- गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं

Budget 2026: डॉ एसटी हसन ने बजट को 10 में से नंबर के सवाल पर कहा कि सिर्फ 2 ही नंबर दिए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि बजट कितना बोगस है इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि शेयर मार्केट धड़ाम हो गया.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 01 Feb 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रविवार (1 फरवरी, 2026) को आम बजट 2026 संसद में पेश किया. विपक्ष ने इस पर निराशा जताई है. उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने इसे बोगस बजट बताया. उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, किसानों, बेरोजगारों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं है.

एबीपी न्यू से बातचीत करते सपा नेता डॉ हसन ने कहा कि बेतहाशा महंगाई में जनता राहत ढूंढ रही थी,लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखा, उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ अपनी पीठ थपथपाई है. डॉ एसटी हसन ने बजट को 10 में से नंबर के सवाल पर कहा कि सिर्फ 2 ही नंबर दिए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि बजट कितना बोगस है इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि शेयर मार्केट धड़ाम हो गया. अब सरकार कैसे राहत पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी.

बजट में किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया

डॉ एसटी हसन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुआ कहा, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड नौवीं बार बजट पेश किया, लेकिन इसमें न गरीब का, न SC/ST/OBC और न ही अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा गया.” आगे बोले कि हेल्थ सेक्टर में क्या किया, अब कहा जा रहा है कि कैंसर की दवाएं सस्ती कर दीं, लेकिन ये दवाएं महंगी क्यों थीं. जो आदमी जिन्दगी की जंग लड़ रहा हो, आप उससे भी टैक्स ले रहे हैं. उसे टैक्स फ्री होना चाहिए था.

इनकम टैक्स में छूट न देने पर बिफरे

पूर्व सपा सांसद ने इनकम टैक्स पर जरा सी भी छूट न देने पर नाराजगी जाहिर की. बोले कि महंगाई कहां जा रही है, इस बात का आपको ख्याल नहीं है. जैसा पहले था वैसा ही है. डॉ हसन ने माना कि चमड़े के व्यापारियों को कुछ राहत बजट में दी गयी, लेकिन ये बंद किसने किया था, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए. शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, आज सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं, बंद होने की कगार पर हैं. सरकार को इस बात की परवाह नहीं है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है.

शेयर मार्केट का गिरना बोगस बजट का संकेत

बजट के फौरन बाद शेयर मार्केट का गिरने पर एसटी हसन ने कहा कि यह साफ है कि बजट बोगस है. इसमें कहीं कुछ नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि अब कैसे सरकार संभालेगी, सोने-चांदी के दाम एकदम से गिरे, जोकि पहले से काफी महंगे थे. उन्होंने बजट को 10 में से महज 2 ही नंबर दिए.

Published at : 01 Feb 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Dr. S.T. Hasan Budget 2026
