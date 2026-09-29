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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इनके नेता विदेशी, वोटर भी विदेशी...', राहुल गांधी पर BJP नेता का बड़ा हमला

'इनके नेता विदेशी, वोटर भी विदेशी...', राहुल गांधी पर BJP नेता का बड़ा हमला

लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस अवैध धुसपैठियों से वोट डलवाते हैं. कांग्रेस के नेता भी विदेशी हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 29 Sep 2026 08:44 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पास जो भी नेता हैं वो सब विदेशी है. उनके वोटर भी विदेशी है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि सीईसी ने तो फर्जी वोटों को खत्म करने का काम किया है. 

सुषमा खर्कवाल ने कहा कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को खुद भारत आने के 15 साल के बाद नागरिकता मिली थी. जबकि, 1980 के चुनाव में उन्होंने वोट डाला था. उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने और चुनावी हार के बाद भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

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मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. जबकि, उन्होंने देश में फर्जी वोट को खत्म करने का काम किया है. राहुल गांधी इसका ही विरोध कर रहे हैं. वो हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते है लेकिन उन्हें उसके पहले पेज पर क्या लिखा है उसकी जानकारी तक नहीं होगी. वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं.

चुनाव हारने के बाद बौखला गए है राहुल

मेयर ने कहा कि लगातार चुनाव हारने के बाद से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बौखला गई है. अपनी राजनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रही है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की 26 सितंबर को हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में SIR समेत प्रमुख फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही गई है. 

मेयर ने कहा कि इसके बावजूद विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है. मेयर ने कहा कि कांग्रेस नेता पहले भी EVM, चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं. कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय तथ्यों का सम्मान करना चाहिए. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 29 Sep 2026 08:44 AM (IST)
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