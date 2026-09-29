'इनके नेता विदेशी, वोटर भी विदेशी...', राहुल गांधी पर BJP नेता का बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पास जो भी नेता हैं वो सब विदेशी है. उनके वोटर भी विदेशी है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि सीईसी ने तो फर्जी वोटों को खत्म करने का काम किया है.

सुषमा खर्कवाल ने कहा कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को खुद भारत आने के 15 साल के बाद नागरिकता मिली थी. जबकि, 1980 के चुनाव में उन्होंने वोट डाला था. उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने और चुनावी हार के बाद भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. जबकि, उन्होंने देश में फर्जी वोट को खत्म करने का काम किया है. राहुल गांधी इसका ही विरोध कर रहे हैं. वो हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते है लेकिन उन्हें उसके पहले पेज पर क्या लिखा है उसकी जानकारी तक नहीं होगी. वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं.

चुनाव हारने के बाद बौखला गए है राहुल

मेयर ने कहा कि लगातार चुनाव हारने के बाद से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बौखला गई है. अपनी राजनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रही है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की 26 सितंबर को हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में SIR समेत प्रमुख फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही गई है.

मेयर ने कहा कि इसके बावजूद विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है. मेयर ने कहा कि कांग्रेस नेता पहले भी EVM, चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं. कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय तथ्यों का सम्मान करना चाहिए.

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