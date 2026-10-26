सपा-कांग्रेस को चंद्रशेखर आजाद ने दिया ऑफर! कहा- विपक्ष की जीत मुश्किल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टियों के नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं. इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने रायबरेली से गुजरते समय झलकारी बाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से बयान दिए.

इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दावा करते हुए कहा, "आजाद समाज पार्टी के बिना विपक्ष की जीत मुश्किल." वहीं 2027 के सियासी समीकरण पर उन्होंने दावा किया, "आजाद समाज पार्टी के बिना बीजेपी को हराना संभव नहीं."

राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर क्या बोले भीम आर्मी चीफ?

चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने राहुल गांधी के दोषमुक्त होने पर कहा कि न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, टिप्पणी नहीं करेंगे. वहीं अखिलेश यादव और ओबीसी विवाद पर कहा, "बयान देने वालों को पलटवार के लिए भी तैयार रहना चाहिए."

सपा और एआईएमआईएम के बीच राजनीतिक मतभेद पर एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का कहना है, "लोकतंत्र में सभी को लड़ने के अधिकार है. आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं. अगर कोई पार्टी किसी सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है तो आप कैसे रोक दोगे. आपकी जेब में कौन से वोट हैं. आप ठेकेदार थोड़ी हो. आपके कार्यकाल जनता ने देखे हैं. उसमें किस तरह से न्याय हुआ है सबने देखा है. किस तरह भर्तियों में लूट होती है कुछ छिपा हुआ नहीं है."

चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, "सामाजिक न्याय पर आज आपकी भाषा बदली है. आज आप इधर-उधर की बात रहे हो. आपकी पार्टी के जो लोग हैं तमाम वीडियो चला रहे हैं. यह ठीक है जैसा आप करोगे जनता वैसा जवाब देगी."

बीजेपी-इंडिया अलायंस समेत कई मुद्दों पर दी प्रतिक्रिया

बीजेपी की होर्डिंग्स पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "विपक्ष को सतर्क रहने और नजर रखने की जरूरत है. इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा, "आजाद समाज पार्टी जहां भी रहेगी, नौजवान कार्यकर्ता और माताओं-बहनों का आशीर्वाद साथ रहेगा."

वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के गठबंधन वाले बयान पर भीम आर्मी चीफ ने कहा, "उन्हें इसकी जानकारी नहीं है." दूसरी तरफ मायावती और आकाश आनंद के सवाल पर उन्होंने कहा, "चुनाव नजदीक आते ही लोग इधर-उधर होते हैं. पार्टी का असली आधार उसका कार्यकर्ता है."

कांग्रेस के पोस्टर विवाद पर क्या बोले चंद्रशेखर आजाद?

कांग्रेस के पोस्टर विवाद पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो इनको सावधान रहना चाहिए. हालांकि नजर रखनी चाहिए. होर्डिंग्स कहां बने और किसने लगाए. इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए. राजनीति में संयम बरतना चाहिए. धैर्य नहीं है. संयम से काम करें."

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