लखनऊ: KGMU में कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी डॉक्टर के माता-पिता गिरफ्तार

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के पिता सलीमुद्दीन और उसकी मां खतीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह गिरफ्तारी चौक थाना पुलिस द्वारा ठाकुरगंज क्षेत्र से की गई है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के माता-पिता के साथ-साथ अन्य लोगों को भी नामजद आरोपी बनाया है.

यह पूरा मामला एक पीड़ित महिला डॉक्टर से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ जबरन निकाह कराने का दबाव बनाया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई. पुलिस का कहना है कि मामले में सभी आरोपियों की भूमिका की गंभीरता से जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, इस मामले की विवेचना जारी है और आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया था. वहीं पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म हुआ और उसकी बिना सहमति के गर्भपात कराने जैसे अपराध में शामिल होने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

इस मामले पर KGMU ने भी साफ कहा था कि पीड़िता की जो सिक्योरिटी की चिंताएं बताईं, उनके बारे में हमने उसे 24/7 एक महिला गार्ड दी है. जब वह डिपार्टमेंट में होगी, तो खास निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उस तक न पहुंच सके. क्योंकि वह कैंपस के बाहर रह रही है, हमने उससे रिक्वेस्ट की कि अगर वह चाहे तो कैंपस में शिफ्ट हो जाए. हम उसे स्टाफ क्वार्टर भी देंगे जहां वह अपने पिता या जिसके साथ चाहे रह सकती है.

