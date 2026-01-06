उत्तर प्रदेश में पहले चरण में SIR प्रक्रिया के बाद आज दोपहर तीन बजे ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी. जिसमें तकरीबन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटेंगे. इस सूची पर प्रदेश की सभी पार्टियों की निगाहें लगी हुई हैं. ड्राफ्ट सूची के बाद आपत्ति और दावों के लिए 6 फरवरी तक का समय मिलेगा उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी.इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा 31 दिसंबर तक दो बार समय सीमा बढ़ाई गयी थी.

राज्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि जिनकी ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है. वे दस्तावेज उपलब्ध करवा दें उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे, जबकि विपक्षी पार्टियों ने SIR के नाम पर गरीबों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने के आरोप लगाए थे.

वोटर वेरीफाई के लिए लिया था अतिरिक्त समय

वोटर लिस्ट में पलायन, मृत और लापता वोटरों के वेरिफिकेशन लिए सीईओ ने अतिरिक्त दो हफ्ते का समय मांगा था. कई तरह की शिकायतें भी मिल रहीं थीं जिलास्तर पर उनका भी निष्पादन किया गया और आज दोपहर बाद यूपी की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी जाएगी.

ड्राफ्ट सूची के मुताबिक 12.55 करोड़ वोटर

यूपी में सिरप प्रक्रिया के बाद 12.55 करोड़ वोटर हैं, जबकि 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटे हैं. ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब एक महीने का समय मिलेगा. जिसमें मतदाताओं को अपना नाम जुडवाने का मौका मिलेगा. आयोग ने स्पष्ट किया कि जो वैध मतदाता हैं उन्हें भरपूर मौका दिया जाएगा.

कैसे चेक करें अपना नाम

आपका नामा ड्राफ्ट सूची में है या नहीं इसके लिए आपको आयोग की वेबसाइट पर जाना होआ. उसके बाद Search your name in E-roll पर क्लिक करें. अपना एपिक नंबर यानि वोटर आईडी कार्ड संख्या डालें और राज्य डालकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

कैसे जमा करें दस्तावेज

अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो अपना नाम जुडवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा, इसके लिए ऑनलाइन या फिर अपने क्षेत्र के BLO के पास भी फॉर्म जमा किया जा सकता है. जन्म तिथि के लिए मार्कशीट,जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट मान्य होगा, पते के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पहचान के पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है.

यहां बता दें इससे पहले बिहार के बाद एमपी,केरल,छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया का काम पूरा हो गया है. उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में है, इसलिए सभी दलों की निगाहें आयोग की मतदाता सूची पर टिकी हुई हैं. जबकि SIR प्रक्रिया के दौरान यूपी में कई BLO की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर भी आयोग पर आरोप लगे हैं.