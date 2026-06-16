हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में फर्जी IPS बनकर रौब झाड़ रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ में फर्जी IPS बनकर रौब झाड़ रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Lucknow News: लखनउ में पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जो खुद को IPS अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सैल्यूट करने के लिए कह रहा था.

Reported By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 16 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गिरफ्तार मिथिलेश शुक्ला के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज.

लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र से फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जो खुद को IPS अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था. इतना ही नहीं, उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की और उनसे सैल्यूट करने की मांग करने लगा. इस विवाद की शुरूआत चायवाले का 40 रुपये का बन खाने और पैसे न देने से हुई थी. चायवाले ने ही पुलिस को बुलाया था. 

इसकी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद रंग की टी-शर्ट पहना हुआ मूछेदार व्यक्ति खुद को IPS अफसर बता ररहा है. वीडियो के शुरुआत में ये व्यक्ति पुलिसकर्मी से सैल्यूट करने के लिए कहता हुआ दिखाई दे रहा है. इसपर पुलिसकर्मी कहता है कि ‘आप वर्दी पहनकर आइए, तब सैल्यूट मारेंगे.’

क्या है मामला?

जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम महानगर के गोल मार्केट चौराहे पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति खुद को वरिष्ठ IPS अधिकारी बताकर दुकानदारों और स्थानीय लोगों पर धौंस जमा रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने जब उससे पूछताछ की, तो वो पुलिसकर्मियों पर ही हुक्म चलाने लगा और खुद को उच्च पदस्थ अधिकारी बताते हुए सैल्यूट करने का दबाव बनाने लगा.

युवक की गतिविधियों और बातचीत पर शक होने पर पुलिस ने उससे पहचान पत्र और तैनाती संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा. इस पर वो भड़क गया और आईडी दिखाने के बजाय पुलिसकर्मियों को निलंबित कराने की धमकी देने लगा. इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई.

खुद को IPS अधिकारी बताकर लोगों पर जमाता था रौब

पूछताछ में आरोपी की पहचान मड़ियांव निवासी 40 वर्षीय मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई. जांच में पता चला कि वो खुद को नोएडा में तैनात IPS अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर किसी से ठगी या अन्य अवैध लाभ तो नहीं लिया. महानगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और फर्जीवाड़े के अन्य मामलों की भी जांच कर रही है.

फर्जी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों पर राजस्थान SOG का एक्शन, रडार पर देश भर की 25 यूनिवर्सिटी

 

और पढ़ें
Published at : 16 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
LUCKNOW NEWS UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: शटडाउन लिए बिना चल रहा था लाइट ठीक करने का काम, 5 बिजली कर्मचारियों को लगा करंट; एक की मौत
शटडाउन लिए बिना चल रहा था लाइट ठीक करने का काम, 5 बिजली कर्मचारियों को लगा करंट; एक की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में फर्जी IPS बनकर रौब झाड़ रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार
लखनऊ में फर्जी IPS बनकर रौब झाड़ रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, ''जिसने चोरी की वो...'
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, ''जिसने चोरी की वो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों पर अखिलेश यादव की नजर, 17 जून को बुलाई अहम बैठक, जानें- रणनीति
यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों पर अखिलेश यादव की नजर, 17 जून को बुलाई अहम बैठक, जानें- रणनीति
Advertisement

वीडियोज

Uddhav Thackerey on MPs : पार्टी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब | Shivsena UBT
Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
पंजाब
Punjab Politics: कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
पंजाब कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
इंडिया
DRDO Missile Test: पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
तमिल सिनेमा
Karuppu Box Office Closing Collection: ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या-तृषा की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
Embed widget