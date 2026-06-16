लखनऊ में फर्जी IPS बनकर रौब झाड़ रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गिरफ्तार मिथिलेश शुक्ला के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज.

लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र से फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जो खुद को IPS अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था. इतना ही नहीं, उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की और उनसे सैल्यूट करने की मांग करने लगा. इस विवाद की शुरूआत चायवाले का 40 रुपये का बन खाने और पैसे न देने से हुई थी. चायवाले ने ही पुलिस को बुलाया था.

इसकी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद रंग की टी-शर्ट पहना हुआ मूछेदार व्यक्ति खुद को IPS अफसर बता ररहा है. वीडियो के शुरुआत में ये व्यक्ति पुलिसकर्मी से सैल्यूट करने के लिए कहता हुआ दिखाई दे रहा है. इसपर पुलिसकर्मी कहता है कि ‘आप वर्दी पहनकर आइए, तब सैल्यूट मारेंगे.’

So, in Lucknow, some guy pretending to be an IPS officer from Noida swiped a bun packet worth 40 bucks from a tea stall without paying. The tea guy called the cops, and then this fake "IPS officer" actually got mad at the police for not giving him "full izzat." pic.twitter.com/YECf0kIWqo — Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 15, 2026

क्या है मामला?

जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम महानगर के गोल मार्केट चौराहे पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति खुद को वरिष्ठ IPS अधिकारी बताकर दुकानदारों और स्थानीय लोगों पर धौंस जमा रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने जब उससे पूछताछ की, तो वो पुलिसकर्मियों पर ही हुक्म चलाने लगा और खुद को उच्च पदस्थ अधिकारी बताते हुए सैल्यूट करने का दबाव बनाने लगा.

युवक की गतिविधियों और बातचीत पर शक होने पर पुलिस ने उससे पहचान पत्र और तैनाती संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा. इस पर वो भड़क गया और आईडी दिखाने के बजाय पुलिसकर्मियों को निलंबित कराने की धमकी देने लगा. इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई.

खुद को IPS अधिकारी बताकर लोगों पर जमाता था रौब

पूछताछ में आरोपी की पहचान मड़ियांव निवासी 40 वर्षीय मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई. जांच में पता चला कि वो खुद को नोएडा में तैनात IPS अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर किसी से ठगी या अन्य अवैध लाभ तो नहीं लिया. महानगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और फर्जीवाड़े के अन्य मामलों की भी जांच कर रही है.

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