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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘विपक्षी नेताओं को रोने की बीमारी’, मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का अखिलेश यादव पर तंज

‘विपक्षी नेताओं को रोने की बीमारी’, मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का अखिलेश यादव पर तंज

यूपी सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि 2027 विधानसभा चुनावों पर विधान परिषद चुनावों का कोई असर नहीं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 30 Oct 2026 07:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों पर विधान परिषद चुनावों का कोई असर नहीं पड़ेगा. वहीं, राज्यसभा सांसद बृज लाल ने कहा कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी की सीटें कम नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी बेमतलब हो-हल्ला कर रही है.  

महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम सबसे अधिक बीजेपी ने किया

मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि बीजेपी में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आ चुका है. संगठन में भी महिलाओं और बहनों को 50 प्रतिशत तक स्थान दिया गया है. उन्होंने कहा कि अन्य दल भी इसका अनुसरण करें.

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अखिलेश यादव द्वारा एमएलसी चुनाव पर दिए गए बयान पर विजय लक्ष्मी ने कहा कि जनता और शिक्षकों का जनादेश स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेता अपनी हार और जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. वह रोने की बीमारी से ग्रसित हैं. 

‘MLC चुनाव नतीजों से BJP  की नींद उड़ने के दावों पर पलटवार’ 

अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी की नींद उड़ने वाले बयान पर विजय लक्ष्मी ने पलटवार करते हुए कहा कि नींद उड़ाने का दावा करने वाले खुद सोना बंद कर चुके हैं. बीजेपी के जांबाज कार्यकर्ता मैदान में डटे हैं. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी. 

‘योगी आदित्यनाथ तीसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री’

वहीं राज्यसभा सांसद बृज लाल ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी की कोई सीट कम नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में बनी रणनीति के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे. योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे.

Published at : 30 Oct 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav YOGI ADITYANATH States News
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