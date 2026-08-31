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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान मामले में एनकाउंटर, सपा ने उठाए सवाल, कहा- कौन सी परिस्थितियां थीं कि...

अंकित बालियान मामले में एनकाउंटर, सपा ने उठाए सवाल, कहा- कौन सी परिस्थितियां थीं कि...

अंकित बालियान हत्याकांड में आरोपियों में से 2 की पुलिस के साथ एनकाउंटर में मौत हो गई है. अब इस मामले में समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 31 Aug 2026 11:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के आरोपियों में से 2 की मौत हो गई. यूपी पुलिस के साथ एनकाउंट में दो आरोपी मारे गए. अब इस एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं. 

फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के हत्याओं के एनकाउंटर पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ इसकी जांच होनी चाहिए.

अवधेश प्रसाद ने कहा कि अब कौन सी परिस्थितियां थीं? कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं? जिसमें पुलिस को मुठभेड़ करना पड़ा, यह जांच का विषय है. और हमारी IPC में, हमारे CRPC में, बड़ा से बड़ा अपराधी है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, तो सजा ए मौत, फांसी की सजा, आजीवन कारावास देने का अधिकार न्यायपालिका में निहित है.

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सपा नेता ने कहा कि यह जो एनकाउंटर हुआ है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिससे एनकाउंटर हुआ है, यह जांच का विषय है.

पुलिस ने बताया क्यों हुआ एनकाउंटर?

उधर, इस एनकाउंटर के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली एन.पी. सिंह ने कहा थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर दोनों संदिग्धों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई. पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा परीक्षण के उपरान्त दोनों को मृत घोषित कर दिया गया.

सिंह ने कहा कि मृत अभियुक्तों की पहचान मोहित  और  सुमित के रूप में हुई है. दोनों अभियुक्त अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल थे तथा दोनों पर ₹50-₹50 हजार का इनाम घोषित था. अंकित बालियान हत्याकांड में दोनों अभियुक्तों की भूमिका तथा उनके द्वारा हत्याकांड को किस प्रकार अंजाम दिया गया.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 31 Aug 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News UP Police
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