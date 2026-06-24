हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSonbhadra News: सोन नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, अफरा-तफरी में एक और युवक लापता

Sonbhadra News: सोन नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, अफरा-तफरी में एक और युवक लापता

Sonbhadra News In Hindi: मौके पर भारी भीड़ जमा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए ही पुलिस ने थोड़ी सख्ती की थी. इस दुर्घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है.

Written By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र |  Updated at : 24 Jun 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में थाना चोपन क्षेत्र के गांव मीतापुर में आज उस समय चीख-पुकार मच गयी, जब यहां सोन नदी में शादी की रस्म की दौरान नहाते समय दो किशोर गहरे पानी में डूब गए, जबकि एक युवक पुलिस से डरकर नदी में डूब गया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीम पहुंची और डूबे तीनों की तलाश शुरू की.

मौके पर भारी भीड़ जमा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए ही पुलिस ने थोड़ी सख्ती की थी. इस दुर्घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, चोपन थाना क्षेत्र के मीतापुर ग्राम पंचायत स्थित सोन नदी में उस समय चीख-पुकार मच गई जब शादी के बाद होने वाली पारंपरिक स्नान की रस्म के दौरान परिवार के लोग नदी में उतरे हुए थे. परिजनों के अनुसार नहाने के दौरान वीरभद्र उर्फ बोलबम पुत्र लोधी (16वर्ष), सन्दीप पुत्र रविन्द्र निषाद (18वर्ष) व दीपक पुत्र भगवान दास (9वर्ष) अचानक गहरे पानी की ओर चले गए और देखते ही देखते नदी में डूब गए. आसपास मौजूद महिलाओं और परिजनों ने उन्हें बचाने का हरसंभव प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी.

यह भी पढ़ें: यूपी के गाजियाबाद में पहचान छिपाकर रिश्ते का आरोप, बच्ची के जन्म के बाद सामने आई सच्चाई

स्थानीय गोताखोरों ने शुरू की तलाश 

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन, ग्रामीण और आसपास के लोग बड़ी संख्या में नदी तट पर पहुंच गए. कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों किशोरों की तलाश शुरू की गई लेकिन काफी देर तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.

भीड़ नियंत्रण के दौरान एक युवक डूबा 

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों का आरोप है कि भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इसी अफरा-तफरी के बीच लोग नदी के रास्ते बाहर निकलने लगे और इसी दौरान सन्दीप पुत्र रविन्द्र (18वर्ष)  युवक गहरे पानी में समा गया. इसके बाद लापता लोगों की संख्या बढ़कर तीन हो गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों की चिंता और बढ़ गई.

लगातार सर्च ऑपरेशन जारी 

घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई. एडिशनल एसपी, पुलिस फोर्स, पीएसी के जवान और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी में जुट गए. वहीं एनडीआरएफ को भी सूचना भेजी गई है. नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से तीनों युवकों की तलाश की जा रही है.

सोन नदी किनारे मातम और बेचैनी का माहौल है. परिजनों की निगाहें राहत एवं बचाव दलों पर टिकी हैं, जबकि प्रशासन लापता युवकों को खोजने के लिए हरसंभव प्रयास करने का दावा कर रहा है. फिलहाल पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है.

यह भी पढ़ेंल Muzaffarnagar News: गर्म लोहा, रबड़ का चाबुक, पिटबुल डॉग से भी कटवाया, मजदूरों पर जुर्म की इंतेहां

Published at : 24 Jun 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Sonbhadra News Accident News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sonbhadra News: सोन नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, अफरा-तफरी में एक और युवक लापता
सोनभद्र: सोन नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, अफरा-तफरी में एक और युवक लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के गाजियाबाद में पहचान छिपाकर रिश्ते का आरोप, बच्ची के जन्म के बाद सामने आई सच्चाई
यूपी के गाजियाबाद में पहचान छिपाकर रिश्ते का आरोप, बच्ची के जन्म के बाद सामने आई सच्चाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: गर्म लोहा, रबड़ का चाबुक, पिटबुल डॉग से भी कटवाया, मजदूरों पर जुर्म की इंतेहां
मुजफ्फरनगर: गर्म लोहा, रबड़ का चाबुक, पिटबुल डॉग से भी कटवाया, मजदूरों पर जुर्म की इंतेहां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी अब 3S मॉडल का प्रतीक', बेंगलुरु में बोले सीएम योगी- 9 साल में बीमारू राज्य की छवि बदली
'यूपी अब 3S मॉडल का प्रतीक', बेंगलुरु में बोले सीएम योगी- 9 साल में बीमारू राज्य की छवि बदली
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: रामलला के चढावे के 'पापी',आखिर कब तक 'माफी'! | Champat Rai | News
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब ! सम्राट लेंगे बड़ा एक्शन?
Sansani | Crime News: बेवफा सिया का 'सोनम कांड'...शहर में सनसनी !
Lexus LM 350h 4 seater review India | #lexuslm #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल
पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल केस: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का
केतन अग्रवाल केस: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का
आईपीएल 2026
इन खिलाड़ियों के आगे ऋषभ पंत का 12 करोड़ का लॉस कुछ भी नहीं, देखें IPL में किसे हुआ सबसे बड़ा घाटा
इन खिलाड़ियों के आगे ऋषभ पंत का 12 करोड़ का लॉस कुछ भी नहीं, देखें IPL में किसे हुआ सबसे बड़ा घाटा
टेलीविजन
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
विश्व
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
हेल्थ
Early Pregnancy Diet: Early pregnancy में क्यों नहीं खाना चाहिए पपीता-पाइनएप्पल, कैसे बनते हैं अनचाहे गर्भपात की वजह?
Early pregnancy में क्यों नहीं खाना चाहिए पपीता-पाइनएप्पल, कैसे बनते हैं अनचाहे गर्भपात की वजह?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget