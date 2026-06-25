हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर फिर चला बुलडोजर, देर रात को बचे हुए हिस्से को तोड़कर मलबा हटाया

संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर फिर चला बुलडोजर, देर रात को बचे हुए हिस्से को तोड़कर मलबा हटाया

Sambhal News In Hindi: संभल में बुधवार की रात एक बार फिर से बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला. प्रशासन की टीम ने यहां के कसेरुआ गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से को भी ढहा दिया.

Written By : राजू यादव, संभल |  Updated at : 25 Jun 2026 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के संभल में कसेरुआ गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से को भी प्रशासन ने बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद बुधवार देर रात को ही दो जेसीबी मशीनों की मदद से मस्जिद के बचे हुए हिस्से को तोड़ने और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है. रात्रि में प्रशासन का बुलडोजर चलने से इलाके में हड़कंप मच गया. 

पूरा मामला संभल के थाना नखासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव का है बुधवार रात्रि करीब 9:00 बजे के बाद पुलिस-प्रशासन गांव पहुंचा और मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से को तोड़ने का काम शुरू किया. प्रशासन के अनुसार मुस्तफा कादरी मस्जिद का निर्माण कब्रिस्तान के नाम दर्ज 120 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर किया गया था. 

रात में दो जेसीबी से हटाया मस्जिद का मलबा

इस मामले में तहसीलदार न्यायालय ने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया था. मस्जिद को पहले 6 जून को बुलडोजर से तोड़ा गया था. जिसके बाद 7 और 8 जून को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही थी. बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले प्रशासन ने रात में ही मलबा हटाने और बचे हुए हिस्से को तोड़ने का काम फिर से शुरू कर दिया. 

इस कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही. प्रशासन का कहना है कि आरक्षित ग्राम सभा की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर ग्राम समाज की भूमि को नुकसान पहुंचाया गया था. 

Sonbhadra News: सोन नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, अफरा-तफरी में एक और युवक लापता

18 जनवरी को दर्ज की गई थी रिपोर्ट

बीते 9 जनवरी को हल्का लेखपाल द्वारा इस मस्जिद की पैमाइश किए जाने के बाद 18 जनवरी 2026 को लेखपाल की शिकायत पर याकूब पुत्र अफसर तथा तस्लीम पुत्र यासीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 329 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2/3 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई थी. जिसके बाद मस्जिद कमेटी को नोटिस भी जारी किया गया था. जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है. 

अयोध्या: शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के बीच फिर चर्चा में आए चंपत राय, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

Published at : 25 Jun 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMBHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर फिर चला बुलडोजर, देर रात को बचे हुए हिस्से को तोड़कर मलबा हटाया
संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर फिर चला बुलडोजर, देर रात को बचे हुए हिस्से को तोड़कर मलबा हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarkashi News: दयारा बुग्याल के जंगलों में कहां खो गई ट्रेकर बबीता? 27 दिन बाद भी सुराग नहीं; भालुओं के अड्डों पर पहुंची सर्च टीम
दयारा बुग्याल के जंगलों में कहां खो गई ट्रेकर बबीता? 27 दिन बाद भी सुराग नहीं; भालुओं के अड्डों पर पहुंची सर्च टीम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bulandshahr News: खुर्जा स्थित मीट फैक्ट्री पर क्यों की गई बुलडोजर चलाने की मांग? क्या है पूरा विवाद; जानें
बुलंदशहर: खुर्जा स्थित मीट फैक्ट्री पर क्यों की गई बुलडोजर चलाने की मांग? क्या है पूरा विवाद; जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Monsoon Date: यूपी में कब होगी मानसून की एंट्री? मौसम विभाग ने बताई तारीख, झमाझम बारिश से बदलेगा मौसम
यूपी में कब होगी मानसून की एंट्री? मौसम विभाग ने बताई तारीख, झमाझम बारिश से बदलेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia On Nuclear Weapon: 'परमाणु हथियार ही दुनिया को...', रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये क्या कहा? ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन
'परमाणु हथियार ही दुनिया को...', रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये क्या कहा? ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में टूट के आसार? MVA की बैठक से शरद पवार और जयंत पाटील रहे दूर
महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में टूट के आसार? MVA की बैठक से शरद पवार और जयंत पाटील रहे दूर
इंडिया
Bengaluru Triple Murder Case: प्रेमी के लिए बेटी बनी कातिल! माता-पिता और बहन को मौत के घाट उतारकर फरार, पुडुचेरी से गिरफ्तारी
प्रेमी के लिए बेटी बनी कातिल! माता-पिता और बहन को मौत के घाट उतारकर फरार, पुडुचेरी से गिरफ्तारी
क्रिकेट
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
साउथ सिनेमा
Maa Inti Bangaram BO Day 6: 'मा इंति बंगारम' का कमाल, 6 दिन में कर डाली बजट से ज्यादा कमाई, बना दिया ये सॉलिड रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
'मा इंति बंगारम' का कमाल, 6 दिन में कर डाली बजट से ज्यादा कमाई, जानें- कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
जनरल नॉलेज
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
टेक्नोलॉजी
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget