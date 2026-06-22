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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड: तार के सहारे बची जानें, दीवार तोड़कर निकाले शव...रेस्क्यू की दिल दहला देने वाली कहानी

लखनऊ अग्निकांड: तार के सहारे बची जानें, दीवार तोड़कर निकाले शव...रेस्क्यू की दिल दहला देने वाली कहानी

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब आग लगी तब इमारत की पहली मंजिल पर कोचिंग और लाइब्रेरी चल रही थी, अचानक धुआं पूरे भवन में फैल गया.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज में आज सोमवार (22 जून) का दिन सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया. जिस इमारत में छात्र अपने भविष्य के सपने संजोने आते थे, वही इमारत कुछ ही मिनटों में मौत के जाल में बदल गई. भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब आग लगी तब इमारत की पहली मंजिल पर कोचिंग और लाइब्रेरी चल रही थी. अचानक धुआं पूरे भवन में फैल गया. अंदर फंसे छात्र खिड़कियों से बाहर झांककर मदद की गुहार लगा रहे थे. नीचे खड़े लोगों ने जो देखा, वह शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे.

ओम प्रकाश वर्मा उस वक्त अपनी गाड़ी से वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने बताया, “मैंने देखा कि बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था. बच्चे खिड़की खोलकर बाहर देख रहे थे. हमने गाड़ी रोकी और उन्हें निकालने की कोशिश शुरू कर दी. सामने बिजली का एक केबल लटका हुआ था. उसी के सहारे हमने पांच बच्चों को बाहर निकाला.” उनकी आवाज आज भी उस मंजर को याद कर कांप उठती है. “मेरे सामने चार लड़के और एक लड़की बाहर निकले. एक लड़का आग से झुलसते हुए किसी तरह नीचे पहुंचा. लेकिन अंदर अभी भी कई बच्चे फंसे हुए थे.”

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आग इतनी तेजी से फैली कि कई छात्रों के पास कोई रास्ता नहीं बचा. कुछ ने जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. कुछ ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, इस उम्मीद में कि शायद धुआं वहां तक न पहुंचे. लेकिन किस्मत सभी का साथ नहीं दे सकी. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अमन बताते हैं, “जब हम पहुंचे तो पूरी बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था. हमने पुलिस और फायर ब्रिगेड को लगातार फोन किया. एक लड़की और पांच लड़कों को तार के सहारे बाहर निकाला. लेकिन आग लगने के बाद एक युवक सीधे ऊपर से नीचे कूद गया. उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और दोनों पैरों में गंभीर चोट आई.”

आग इतनी भीषण थी कि बचाव दल को इमारत के पीछे की दीवार तोड़नी पड़ी. कई शव उसी रास्ते से बाहर निकाले गए. पीछे के घरों की भी दीवारें तोड़ कर को बच्चों को निकाला गया. धुएं, चीखों और अफरा-तफरी के बीच पूरा इलाका शोक में डूब गया. शाम तक अस्पतालों के बाहर परिजनों की भीड़ जमा थी. कोई अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, कोई बेटी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था. कई मोबाइल फोन लगातार बजते रहे, लेकिन उन्हें उठाने वाला अब कोई नहीं था.

यह उन 15 अधूरे सपनों की कहानी है, जो नौकरी, करियर और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर उस इमारत में पहुंचे थे. लेकिन घर लौटने के बजाय उनकी खबर ताबूतों में पहुंची. लखनऊ की यह त्रासदी लंबे समय तक शहर की यादों में धुएं की तरह तैरती रहेगी.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 22 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
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