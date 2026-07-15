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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ के आलमबाग में बुलडोजर का एक्शन जारी, रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त

लखनऊ के आलमबाग में बुलडोजर का एक्शन जारी, रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त

Lucknow Bulldozer: लखनऊ में आज बड़े स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही हैं. प्रशासन की ओर से आलमबाग में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई दुकानों और झोपड़पट्टी हटाई जा रही है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 15 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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लखनऊ के थाना आलमबाग क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकान और झोपड़पट्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है. ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. आरोप हैं इन्होंने रेलवे की ज़मीन पर कब्जा किया था. 

लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया बुधवार को आरपीएफ, जीआरपी और नगर निगम की सयुंक्त टीम मौके पर पहुंची और रेलवे की ज़मीन पर अवैध तरीके से बनाए गए घरों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की. यहां पर लोगों ने रेलवे की ज़मीन पर अवैध तरीके से दुकानें और झोपड़पट्टी बना ली थी.

रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण

प्रशासन की ओर से रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया था ताकि लोग अपने आप अतिक्रमण हटा सकें लेकिन जब नोटिस के बाद भी कब्जा धारकों द्वारा इसे नहीं हटाया गया, तो आज प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है. ये अतिक्रमण मवैया तिवारी होटल से लेकर मछली मंडी तक हटाया जा रहा है. प्रशासन के इस एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. लोग अपने सामान को बचाते हुए दिखाई दिए.

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इस बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. वहीं तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगे भी इस तरह के अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती रहेगी. 

प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके निर्माण करने और अतिक्रमण करने से बचें नहीं तो इसी तरह बुलडोज़र से उनके कब्जे को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा. फ़िलहाल मौके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. हालात सामान्य बने हुए हैं. 

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 15 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Bulldozer UP NEWS LUCKNOW NEWS
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