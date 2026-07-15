लखनऊ के आलमबाग में बुलडोजर का एक्शन जारी, रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त

लखनऊ के थाना आलमबाग क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकान और झोपड़पट्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है. ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. आरोप हैं इन्होंने रेलवे की ज़मीन पर कब्जा किया था.

लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया बुधवार को आरपीएफ, जीआरपी और नगर निगम की सयुंक्त टीम मौके पर पहुंची और रेलवे की ज़मीन पर अवैध तरीके से बनाए गए घरों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की. यहां पर लोगों ने रेलवे की ज़मीन पर अवैध तरीके से दुकानें और झोपड़पट्टी बना ली थी.

रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण

प्रशासन की ओर से रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया था ताकि लोग अपने आप अतिक्रमण हटा सकें लेकिन जब नोटिस के बाद भी कब्जा धारकों द्वारा इसे नहीं हटाया गया, तो आज प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है. ये अतिक्रमण मवैया तिवारी होटल से लेकर मछली मंडी तक हटाया जा रहा है. प्रशासन के इस एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. लोग अपने सामान को बचाते हुए दिखाई दिए.

संभल में फिर चला बुलडोजर, कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मस्जिद जमीदोज, शिया बोर्ड ने जताई नाराजगी

इस बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. वहीं तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगे भी इस तरह के अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती रहेगी.

प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके निर्माण करने और अतिक्रमण करने से बचें नहीं तो इसी तरह बुलडोज़र से उनके कब्जे को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा. फ़िलहाल मौके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. हालात सामान्य बने हुए हैं.

उत्तराखंड वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू, जानें- डिटेल्स



