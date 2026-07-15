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उत्तराखंड वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू, जानें- डिटेल्स

Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में एसआईआर के पहले चरण में जिन पात्र नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए हैं वो लोग भी अपना नाम जुड़वा सकेंगे. इसके लिए आवेदन देने की अंतिम तारीख 13 अगस्त है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 15 Jul 2026 12:21 PM (IST)
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उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब छूटे हुए पात्र नागरिकों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिल गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि तय की है. इस दौरान नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकेंगे, जबकि जिनके नाम, पते, जन्मतिथि या अन्य विवरण में त्रुटि है, वे भी संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे. 

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. पात्र नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर्स सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा संबंधित बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

निर्वाचन विभाग के अनुसार विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक (NRI), जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है और जिनका सामान्य निवास उत्तराखंड में है, वे भी फॉर्म-6A के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.

जिन नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे फॉर्म-6 भरकर नया नाम जुड़वा सकते हैं. यदि किसी मतदाता के नाम, पते, फोटो, जन्मतिथि या अन्य विवरण में त्रुटि है तो वह निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से संशोधन करा सकता है. मृत, स्थानांतरित या अपात्र मतदाता के नाम हटाने के लिए भी दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.

निर्वाचन विभाग ने नैनीताल जिले में विशेष अभियान शुरू किया है. यहां 11,082 मतदाता ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो एसआईआर के दौरान ‘अनुपस्थित’ श्रेणी में दर्ज हुए थे. ऐसे मतदाताओं को भी दस्तावेजों के साथ आवेदन करने का अवसर दिया गया है.

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13 अगस्त तक आवेदन जमा करा सकेंगे

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी. इसके बाद सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होगी तथा 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. 

निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें. यदि नाम छूट गया है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो समय रहते आवेदन करें. विभाग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 15 Jul 2026 12:21 PM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand SIR SIR In Uttarakhand
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