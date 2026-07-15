उत्तर प्रदेश के बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के किशनपुर बिराल गांव में शराब पार्टी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपित के पैर में गोली लगी है. उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और दो खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने जवाबी फारयरिंग में आरोपी के पैरों में माली गोली मारकर किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, मंगलवार 14 जुलाई की देर शाम किशनपुर बिराल गांव में कासिमपुर खेड़ी निवासी विनय उर्फ गादड़ को सिर में सटाकर गोली मार दी गई थी. गंभीर हालत में उसे बड़ौत सीएचसी ले जाया गया, जहां से मेरठ रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों की तहरीर पर थाना रमाला में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद मुखबिर की सूचना पर थाना रमाला पुलिस ने सूप नहर के पास मुख्य आरोपित ऋतिव उर्फ विशू पुत्र ओमपाल निवासी किशनपुर की घेराबंदी की. खुद को घिरा देखकर आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया.

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आरोपी ने पांच साल पुरानी रंजिश के पहले मारपीट की फिर मारी गोली

आरोपित के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा तथा दो खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं. घायल आरोपित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पांच साल पुरानी रंजिश सामने आई है. कुछ समय पहले मृतक और आरोपित के बीच मारपीट हुई थी, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया. मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. एएसपी प्रवीण कुमार का कहना है कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.

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