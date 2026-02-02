हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में BJP विधायक के भतीजे ने की आत्महत्या, पंखे से लटकता मिला शव, पार्टनरों पर धोखे का आरोप

लखनऊ में BJP विधायक के भतीजे ने की आत्महत्या, पंखे से लटकता मिला शव, पार्टनरों पर धोखे का आरोप

Lucknow Suicide: परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक शिवम के बिजनेस पार्टनरों ने उसके पैसे हड़प लिए थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान चल रहा था और तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया.

By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ | Updated at : 02 Feb 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय कुमार त्रिवेदी के भतीजे शिवम् त्रिपाठी ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली. शिवम् का शव फ्लैट के कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

ये घटना लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में स्थित मैनहैटन टॉवर की है.  शिवम् यहां टॉवर A2 के फ्लैट नंबर 407 में रहता था. परिजनों का कहना है कि शिवम् प्रॉपर्टी का किया करता था और वो पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी के काम लगे उनके पार्टनरों के साथ पैसों को लेकर परेशान था. 

फ्लैट में पंखे से लटकता मिला शव

रविवार की शाम को जब काफी देर तक उसके घर का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब किसी तरह घर का दरवाजा तोड़ा तो कमरे का नजारा देखकर होश उड़ गए. शिवम् का शव चादर के सहारे पंखे से लटका मिला. 

परिजनों ने सहयोगियों पर लगाए गंभीर आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके बिज़नेस पार्टनरों ने उसके पैसे हड़प लिए थे, वो काफी समय से उनसे पैसे माँग रहा था लेकिन, वो ना तो उसका ठीक से जवाब दे रहे थे और नहीं उसके पैसे वापस कर रहे थे. सहयोगियों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वो काफी परेशान रहने लगा था और तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया. 
 
शिवम् त्रिपाठी बीजेपी विधायक विनय कुमार त्रिवेदी के भतीजे हैं और यूपी के बलरामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. मृतक के मोबाइल फ़ोन को भी कब्जे में लिया गया है. 

इनपुट- शहनवाज खान

लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी को इस मुद्दे पर मिला अखिलेश यादव का साथ, जमकर हुआ हंगामा

Published at : 02 Feb 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
महाराष्ट्र
Sharad Pawar: संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
'ये किसान, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित बजट', बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
महाराष्ट्र
Sharad Pawar: संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget