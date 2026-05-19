हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP विधायक ने यूपी में 'अघोषित बिजली कटौती' का किया जिक्र, ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

BJP विधायक ने यूपी में 'अघोषित बिजली कटौती' का किया जिक्र, ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

Lucknow News In Hindi: विधायक डॉ.  नीरज बोरा ने अपने पत्र में बताया है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र फैजुल्लागंज में पिछले 3 दिनों से लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है.

By : विवेक राय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 May 2026 11:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं, कभी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए तो कभी मंत्री ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली चली जाती है. अब राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग पर अघोषित कटौती का आरोप लगा है. यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि लखनऊ की फैजुल्लागंज से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा ने लगाया है. बिजली की अघोषित कटौती के संबंध में उन्होंने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को एक पत्र भी लिखा है. 

लखनऊ की फैजुल्लागंज से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती की समस्या को उजागर किया है. उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र फैजुल्लागंज में पिछले 3 दिनों से लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है.

सुभासपा से नाता तोड़ अखिलेश के साथ दिखेंगे अब्बास? कभी मऊ MLA के लिए हाईकोर्ट जा रहे थे OP राजभर

विधायक ने अपने पत्र बताई अघोषित बिजली की समस्या

लखनऊ की फैजुल्लागंज से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र में बताया कि "मेरे विधानसभा क्षेत्र स्थित फैजुल्लागंज के चारों वार्ड में पिछले तीन दिन से लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है. जनता बेहाल है, आक्रोशित है."

ऊर्जा मंत्री से विधायक डॉ. नीरज बोरा ने किया अनुरोध

विधायक डॉ. नीरज बोरा ने पत्र के माध्यम से मंत्री से अनुरोध किया है कि "कृपया मुख्य अभियंता, लेसा ट्रांसगोमती, लखनऊ को आदेशित करने की कृपा करें कि वे आज दिनांक 19 मई 2026 को अपराह्न 02 बजे मेरे कैम्प कार्यालय सेवा हॉस्पिटल परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ पर स्वयं, सम्बन्धित अधिशासी अभियंता व अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तत्काल विद्युत आपूर्ति समस्या का समाधान सुनिश्चित करायें."

हालांकि, यूपी में बिजली कटौती की समस्या कोई नई नहीं है, कई मौकों पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के कार्यक्रम में बिजली जा चुकी है. यह मामला मुरादाबाद का था, तब पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने मुख्य अभियंता सहित पांच वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था.

यूपी के इस जिले में अब बोतल और कंटेनर में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, आदेश जारी

Published at : 19 May 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Neeraj Bora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP विधायक ने यूपी में 'अघोषित बिजली कटौती' का किया जिक्र, ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र
BJP विधायक ने यूपी में 'अघोषित बिजली कटौती' का किया जिक्र, ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में गर्मी ने लोगों को घरों में किया कैद, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
रामपुर में गर्मी ने लोगों को घरों में किया कैद, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: गाजी मियां गुरखेत मेले में प्रतिबंध के बावजूद निशान लेकर पहुंचे जायरीन, पुलिस ने लिया एक्शन
गाजी मियां गुरखेत मेले में प्रतिबंध के बावजूद निशान लेकर पहुंचे जायरीन, पुलिस ने लिया एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP सांसद हेमा मालिनी ने ई-रिक्शा में किया सफर, बृजवासियों से की ये अपील
BJP सांसद हेमा मालिनी ने ई-रिक्शा में किया सफर, बृजवासियों से की ये अपील
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज, अजीत अगरकर ने दिया बेतुका बयान, बोले- 'वो सिर्फ T20 के लिए...'
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज, अजीत अगरकर ने दिया बेतुका बयान, बोले- 'वो सिर्फ T20 के लिए...'
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
शिक्षा
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
Hezbollah Drones: किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget