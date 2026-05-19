BJP विधायक ने यूपी में 'अघोषित बिजली कटौती' का किया जिक्र, ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं, कभी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए तो कभी मंत्री ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली चली जाती है. अब राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग पर अघोषित कटौती का आरोप लगा है. यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि लखनऊ की फैजुल्लागंज से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा ने लगाया है. बिजली की अघोषित कटौती के संबंध में उन्होंने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को एक पत्र भी लिखा है.

लखनऊ की फैजुल्लागंज से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती की समस्या को उजागर किया है. उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र फैजुल्लागंज में पिछले 3 दिनों से लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है.

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विधायक ने अपने पत्र बताई अघोषित बिजली की समस्या

लखनऊ की फैजुल्लागंज से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र में बताया कि "मेरे विधानसभा क्षेत्र स्थित फैजुल्लागंज के चारों वार्ड में पिछले तीन दिन से लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है. जनता बेहाल है, आक्रोशित है."

ऊर्जा मंत्री से विधायक डॉ. नीरज बोरा ने किया अनुरोध

विधायक डॉ. नीरज बोरा ने पत्र के माध्यम से मंत्री से अनुरोध किया है कि "कृपया मुख्य अभियंता, लेसा ट्रांसगोमती, लखनऊ को आदेशित करने की कृपा करें कि वे आज दिनांक 19 मई 2026 को अपराह्न 02 बजे मेरे कैम्प कार्यालय सेवा हॉस्पिटल परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ पर स्वयं, सम्बन्धित अधिशासी अभियंता व अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तत्काल विद्युत आपूर्ति समस्या का समाधान सुनिश्चित करायें."

हालांकि, यूपी में बिजली कटौती की समस्या कोई नई नहीं है, कई मौकों पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के कार्यक्रम में बिजली जा चुकी है. यह मामला मुरादाबाद का था, तब पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने मुख्य अभियंता सहित पांच वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था.

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