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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP सांसद हेमा मालिनी ने ई-रिक्शा में किया सफर, बृजवासियों से की ये अपील

BJP सांसद हेमा मालिनी ने ई-रिक्शा में किया सफर, बृजवासियों से की ये अपील

Mathura News In Hindi: बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने ई-रिक्शा पर मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार परिसर का भ्रमण किया, साथ ही बृजवासियों से ईधन का कम इस्तेमाल करने की अपील की है.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 May 2026 11:15 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और उत्तर प्रदेश की मथुरा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने ई-रिक्शा पर मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार परिसर का भ्रमण किया, साथ ही बृजवासियों से ईधन का कम इस्तेमाल करने की अपील की है. मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने ई-रिक्शा में बैठकर पेट्रोल-डीजल बचाने और विद्युत चालित वाहनों को अपनाने का संदेश दिया.

दरअसल, बलदेव विधानसभा से विधायक पूरन प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बैटरी चालित हूटर लगे हुए ई रिक्शा से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. इसी दौरान दिशा समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचीं सांसद हेमा मालिनी ने विधायक द्वारा लाए गए बैटरी चालित रिक्शा में बैठकर कलेक्ट्रेट सभागार परिसर का भ्रमण किया.

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हेमा मालिनी ने पीएम मोदी की अपील को गंभीरता से लेने को कहा

इस दौरान सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लेते हुए पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए तथा अधिक से अधिक विद्युत चालित वाहनों का उपयोग करना चाहिए. उन्होंने विधायक पूरन प्रकाश की इस पहल को सराहनीय बताया है.

सांसद हेमा मालिनी की पहल पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

हालांकि, मथुरा सांसद हेमा मालिनी के इस कदम पर लोगों को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. हेमा मालिनी के ई रिक्शा में सफर करने पर कई लोगों ने इसे अच्छी पहल बताया है. वहीं, कुछ ने लोगों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जनप्रतिनिधि स्वयं अपनी महंगी गाड़ियों का उपयोग कम कर नियमित रूप से बैटरी चालित वाहनों का इस्तेमाल करें, तभी जनता पर वास्तविक प्रभाव पड़ेगा.

आपको बता दें कि ईधन के उपयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों ने ईधन के बचत का संदेश दिया है.

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Published at : 19 May 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Hema Malini Mathura News UP NEWS
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