रामपुर में गर्मी ने लोगों को घरों में किया कैद, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
Rampur Weather News: रामपुर में बढ़ते तापमान ने मुश्किलें बढ़ा दी है, गर्मी की वजह से लोग घरों में कैद होने के मजबूर हैं. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है, रामपुर में लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. जरूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं और गर्मी से बचाव के लिए तरह-तरह की सावधानियां बरतते नजर आ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
जनपद रामपुर में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर दिखाई दे रही है. तेज धूप और बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.
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गर्मी से बचाव के लिए लिया जा रहा गमछा और मास्क का सहारा
गर्मी से बचने के लिए लोग चेहरे पर गमछा और मास्क लगाकर निकल रहे हैं, वहीं आंखों को तेज धूप से बचाने के लिए चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं. लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए ठंडे पेय पदार्थ और अधिक मात्रा में पानी का सेवन कर रहे हैं ताकि लू और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके.
स्वास्थ्य विभाग ने जारी हेल्थ एडवाइजरी
स्वास्थ्य विभाग भी गर्मी को लेकर अलर्ट मोड पर है. डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर के समय बेवजह घर से बाहर न निकलने, अधिक पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है.
रामपुर की एक स्थानीय महिला ने कहा कि , “गर्मी बहुत ज्यादा है. घर से निकलते समय चेहरे को ढककर निकलना चाहिए, आंखों पर चश्मा लगाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. फिलहाल बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है और प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है.
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Source: IOCL