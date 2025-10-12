लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के बंथरा थाना क्षेत्र में शनिवार को उस वक़्त सनसनी फ़ैल गयी थी, जब यहां एक नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप की खबर सामने आई. पुलिस ने इस मामले में तेज कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक आरोपी अभी फरार है.

मुठभेड़ में एक आरोपी ललित को पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनके पास से देशी तमंचा और कारतूस के साथ एक मोटर साइकिल भी बरामद हुई है. तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें काम्बिंग कर रहीं हैं. इस घटना से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गयी थी.

हरौनी क्षेत्र में हुई मुठभेड़

डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि कल शाम करीब 5 बजे बंथरा पुलिस को सूचना मिली कि एक सामूहिक बलात्कार हुआ है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की गईं. कल देर रात, जब पुलिस हरौनी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी, तो बाइक सवार दो लोगों को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मौके से भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां चला दीं. जवाबी कार्रवाई में, जब पुलिस ने गोलियां चलाईं, तो एक व्यक्ति घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया है.

घायल, ललित कश्यप, सामूहिक बलात्कार मामले का आरोपी है, दूसरा व्यक्ति घटनास्थल से भाग गया. हम उसकी तलाश कर रहे हैं. पुलिस की एक अन्य टीम ने सामूहिक बलात्कार की घटना में शामिल तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की जांच जारी है.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बंथरा क्षेत्र की नाबालिग छात्रा अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में उसके साथ एक दोस्त था. तभी कुछ युवकों ने दोस्त को पीटकर भगा दिया और छात्रा को एक सुनसान जगह ले गए. नशे की हालत में आरोपी विशाल गुप्ता, राजेंद्र कश्यप उर्फ बाबू, मेराज, ललित कश्यप और शिव कश्यप ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया. जब पीड़िता शाम करीब 5 बजे पीड़िता घर लौटी और परिवार को जानकारी दी.

पीड़ित की शिकायत पर थाना बंथरा ने तत्काल नामजद मुकदमा (मु.अ.सं. 350/2025) धारा 70(2), 351(3) बीएनएस एवं 5g/6 POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया. और उसका मेडिकल कराया गया.