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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में पत्नी की हत्या के बाद व्हाट्सएप स्टेटस से खुला राज, क्या लिखा?

लखनऊ में पत्नी की हत्या के बाद व्हाट्सएप स्टेटस से खुला राज, क्या लिखा?

Lucknow Tripple Murder Case: मानस वाजपेयी ने हत्या के बाद अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिसमें उसने लिखा, "आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था."

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 20 Aug 2026 04:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैंक मैनेजर पत्नी की हत्या करने वाले मानस  वाजपेयी ने  हत्या के बाद अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिसमें उसने लिखा, "आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था. अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा. उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब पता है." प्रज्ञा मिश्रा लखनऊ की वरिष्ठ पत्रकार हैं. उनके पति भरत यादव भी पत्रकार हैं. दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं.

यहां बता दें कि गुरूवार सुबह 11:20 के आसपास मानस अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा से उसके बैंक गोमती नगर में मिलने आया था, जहां दोनों में बहस हुई थी और फिर उसने दिव्या को गोली मार दी और फरार हो गया. जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया उसने दम तोड़ दिया.

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मानस ने बहन की हत्या कर खुद भी गोली मारकर कर ली आत्महत्या 

बताया जा रहा है कि इसके बाद मानस अपने घर गया और पहल अपनी बहन के गोली मारी उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. तीन मौतों से सनसनी फैल गयी. पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और छानबीन शुरू कर दी है. तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

पारिवारिक विवाद बतायी जा रही वजह 

जानकारी के मुताबिक पति मानस वाजपेयी और दिव्या में तनाव चल रहा था और एक साल से तलाक की प्रक्रिया चल रही थी. मानस भी एसबीआई में  काम कर रहा था. दिव्या पति से अलग आलमबाग में रह रही थी, जबकि मानस बहन के साथ अलग रह रहा था. आज वह पत्नी की बैंक पहुंचा और फोन कर बात करने के लिए बाहर बुलाया और फिर गोली मारकार हत्या कर दी.

 पुलिस ने पारिवारिक विवाद के एंगल से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, एक तथ्य ये भी सामने आया है कि मानस के घर से तीन हथियार भी बरामद हुए हैं. इसके अलावा अभी परिजनों की ओर से कोई शिकायत या बयान सामने नहीं आया है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
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