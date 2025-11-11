हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली धमाके के बाद लखनऊ में डॉ परवेज अंसारी के घर छापेमारी, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं तार

Lucknow: जॉइंट ऑपरेशन में तीनों टीमों ने सुबह छ बजे छापेमारी शुरू की. लगभग छह घंटे तक कार्रवाई जारी रही. टीम में करीब 40 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल हैं. डॉ परवेज का गिरतार डॉ आदिल से लिंक निकला है.

By : विवेक राय | Updated at : 11 Nov 2025 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंगलवार सुबह यूपी ATS, जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस की जॉइंट टीम ने मडियांव में आईआईएम रोड पर डॉ परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी की. परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं. अभी तक यहां से किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है. ये छापेमारी सोमवार को फरीदबाद में आतंकी मॉड्यूल से जोड़कर देखी जा रही है.

बताया जा रहा है कि परवेज अंसारी का फरीदाबाद में पकडे गए डॉ मुजम्मिल से पुराने सम्बन्ध थे. कथित संबंधों की जांच के लिए यह कार्रवाई की गई. परेवज अंसारी का सहारनुपर से कनेक्शन निकला है, क्यूंकि उनकी कार का रजिस्ट्रेशन भी सहारनपुर का ही है और फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉ आदिल भी सहारनपुर का है. लखनऊ में कई जगह छापेमारी जारी है.

सुबह 6 बजे से जारी है छापेमारी

जानकारी के मुताबिक जॉइंट ऑपरेशन में तीनों टीमों ने सुबह छ बजे छापेमारी शुरू की. लगभग छह घंटे तक कार्रवाई जारी रही. टीम में करीब 40 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस की 2 गाड़ियां, यूपी ATS की तीन और यूपी पुलिस की दो गाडियां मौके पर हैं. छापेमारी में डॉ परवेज अंसारी के घर से कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,और संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं.

अलीगंज ACP सैयद अरीब अहमद ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉ परवेज अंसारी के घर की तलाशी ली है. यह फरीदबाद मॉड्यूल से ही जुड़ा मामला है. फ़िलहाल UAPA के तहत जांच जारी है. फरीदाबाद में पकड़ा गया डॉ. आदिल सहारनपुर का ही रहने वाला है और डॉ परवेज अंसारी की कार भी सहारनपुर में रजिस्टर्ड है. जिसका नम्बर UP 11BD3563, और उस पर  integral university का स्टीकर लगा है. वहीं डॉ परवेज का डॉ मुजम्मिल से संबंध रहा है.

फरीदाबाद में पकड़ा गया मॉड्यूल

बता दें कि फरीदाबाद में सोमवार 10 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने  'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और प्रतिबंधित हथियार बरामद किए हैं. फिलहाल इस  मॉड्यूल की दिल्ली धमाके में भूमिका है या नहीं इसकी जांच की जा रही है.

Published at : 11 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS ATS LUCKNOW NEWS
