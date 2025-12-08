यूपी में दोष सिद्ध होने पर महिला ने अदालत में खाया जहर, इलाज के दौरान तोड़ा दम

उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में हत्या के मामले में अदालत का फैसला आते ही पेशी में आई महिला ने जहर खा लिया, उसे आनन फानन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां से उसे उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. अदालत के आदेश बाद के दोष सिद्ध होने के बाद 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. इनकी सजा का ऐलान का 10 दिसंबर किया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने कहा, "यह मामला 17 सितंबर 2023 का है. जब कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नेहरू नगर नेन्सी गार्डन के पीछे रहने वाले किशन (22) पुत्र पन्नालाल अहिरवार को दो महिलाओं सहित 6 से अधिक लोगों ने बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई की थी. गंभीर रूप से घायल किशन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किशन ने दम तोड़ दिया था."

मर्डर में आरोपी थी महिला

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि, "किशन मर्डेर केस में गेंदा बाई (60), उसकी बेटी अशर्फी, बेटा बबलू, सुरेंद्र और द्रोपाल आरोपी थे. अपर जिला सत्र न्यायालय (एससीएसटी एक्ट स्पेशल न्यायालय) में सुनवाई के बाद शनिवार (6 दिसंबर 2025) को आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया था. कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में लेने के आदेश दिए थे."

दोषी करार दिये जाने के बाद महिला ने खाया जहर

आरोपी पक्ष के वकील बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा, "हत्या के मामले में आज कोर्ट में दोष सिद्धी को लेकर सुनवाई हो रही थी. जज साहब ने गेंदाबाई समेत सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया. सभी को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया. इस दौरान गेंदाबाई ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. महिला के जहर खाने के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

रास्ते में महिला की मौत

आरोपी पक्ष के वकील ने आगे कहा कि, आरोपी महिला गेंदाबाई को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां तीन घंटे तक उसका इलाज चला. इसके बाद उसे इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई. शव को झांसी में पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है.