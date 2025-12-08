उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को लेकर बड़ा बयान दिया है, सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी को राष्ट्रवादी नहीं बल्कि 'राष्ट्र विवादी पार्टी' बताया है. अखिलेश यादव के इस बयान से यूपी का सियासी पारा चढ़ना तय है.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि, 'भारतीय जनता पार्टी अपने आप राष्ट्रवादी पार्टी बोलते हैं लेकिन राष्ट्र विवादी पार्टी है. जहां विवाद करना हो वहां इनके (बीजेपी) लोग सबसे आगे रहते हैं" अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार हमला बोलते हुए कहा है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के समय में भी लोगों के महंगे टिकट खरीदने पड़े थे. सपा चीफ ने कहा कि इंडिगो ने सरकार को झुका दिया है. कारण क्या है?.

अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

उन्होंने कहा कि, सरकार दावा करती है कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकता है, अब इतने महंगे टिकट में जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते. इंडिगो द्वारा डीजीसीए का आदेश नहीं मानने पर अखिलेश यादव ने कहा, "डॉ राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर तो ऐसा ही होगा."

वंदे मातरम चर्चा पर क्या बोले अखिलेश?

संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर होने वाली चर्चा पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोला., सपा चीफ ने कहा कि गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है, गाने के साथ-साथ हमें निभाना भी चाहिए. संविधान में और भी ऐसे कई मामले हैं जिन्होंने देश को एक रास्ता दिखाया है. उन्होंने सवाल किया कि सामाजिक न्याय की दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं?

