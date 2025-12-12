यूपी: जीजा की डिग्री ने इंजीनियर को बनाया डॉक्टर! मेडिकल कॉलेज में 3 साल तक की नौकरी

उत्तर प्रदेश ललितपुर जनपद के मेडिकल कॉलेज से हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है, यहां पदस्थ एक कार्डियोलॉजिस्ट अपने जीजा डॉ राजीव जैन की डिग्री पर पिछले तीन वर्ष से कार्य कर रहा था, जिसकी संविदा में नियुक्ति हुई थी. शिकायत करने वाली महिला डॉक्टर सोनाली सिंह आरोपी की बहन हैं.

दरअसल, यह पूरा मामला तब उजागर हुआ, जब उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन डॉ सोनाली सिंह ने संपत्ति के विवाद के चलते एक लिखित शिकायती पत्र दिया. इसमें बताया गया कि मेरे पति डॉक्टर राजीव जैन की डिग्री पर डॉक्टर अभिनव गुप्ता ललितपुर मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा है.

आरोपी ने नौकरी से दिया इस्तीफा

आपको बता दें कि महिला ने सबूत के तौर पर कुछ शिकायती पत्र के साथ साक्ष्य भी दिए हैं और फोटो मिलान के साथ दस्तावेजों के सत्यापन की मांग की है. हालांकि, आरोपी डॉक्टर को शिकायत की जानकारी होने पर उसने स्वयं नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. आरोपी डॉक्टर के बारे में यह भी बताया गया कि वह रुड़की से आई टी आई की भी डिग्री किए हुए था.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या कहा?

वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मयंक शुक्ला ने कहा कि यह डिप्लोमा धारी कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर था और इसे सीसीयू के लिए रखा गया था एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता था. रूटीन जांच वगैरा देखा करता था एवं उसे कोई सेंसिटिव मैटर नहीं दिया गया था, इस कारण कोई अहित नहीं हुआ.

मामले की जांचे के लिए डॉक्टर्स की टीम गठित

वहीं इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हमने तीन डॉक्टरों की टीम गठित की है, जो मामले की जांच कर रही है. इसके उपरांत एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले का खुलासा होने के बाद अब उसे समय की चयन समिति की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं. सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर फर्जी डिग्री की बुनियाद पर उसका चयन कैसे हो गया? और उसके दस्तावेजों की गहनता से जांच क्यों नहीं की गई?