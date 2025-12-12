महोबा में हाईटेंशन लाइन से विद्युत संविदा कर्मी की मौत, ग्रामीणों ने शव रखकर हाईवे किया जाम

महोबा में दो दिन पूर्व हाई टेंशन लाइन में काम के दौरान करंट लगने से संविदा कर्मी देवेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कानपुर-सागर हाईवे पर शव रखकर दो घंटे तक जाम लगाया. उन्होंने कार्रवाई और मुआवजे की मांग की. पुलिस और विद्युत विभाग ने मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा देकर जाम खुलवाया.

जानकारी के मुताबिक, महोबा में दो दिन पूर्व हाई टेंशन लाइन की चपेट ने आए 35 वर्षीय विद्युत संविदा कर्मी देवेंद्र की इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो जाने से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. मृतक श्रीनगर गांव का निवासी था और अपने परिवार के गुजर-बसर के लिए विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था.

हाई टेंशन लाइन पर काम के दौरान लगा था करंट

बताया गया कि दो दिन पूर्व बरा नाला के पास विद्युत लाइन खराब होने की सूचना पर उन्होंने शटडाउन लेकर लाइन में काम किया, लेकिन अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसकर जमीन पर गिर गए. उन्हें जिला अस्पताल से झांसी और फिर ग्वालियर ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई.

गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जाम किया हाईवे

मृतक की मौत की सूचना पाकर परिजन और ग्रामीणों ने कानपुर-सागर हाईवे पर शव रखकर विरोध स्वरूप जाम लगा दिया. हाईवे पर दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए. उन्होंने हादसे के लिए हाईवे निर्माण में लगी बंसल कंपनी की लापरवाही और विद्युत विभाग की ओर से शटडाउन के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में खामी का आरोप लगाया. परिजनों ने मृतक के लिए मुआवजा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

अधिकारियों ने आश्वासन देकर खुलवाया जाम

सीओ दीपक दुबे ने मौके पर पहुंच कर प्रशासन और विद्युत विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर हर संभव मदद और मुआवजे का भरोसा दिया. इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने लगभग दो घंटे बाद जाम हटाया. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और संविदा कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन और विभाग से लोगों की मांग है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और मृतक के परिजन को न्याय और मुआवजा मिले.