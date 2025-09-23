हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kushinagar News: भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर गाने पर बनी अश्लील रील, महिलाओं के खिलाफ थाने पहुंची शिकायत

UP News: भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के मुख्य गेट पर दो महिलाओं ने भोजपुरी गाने पर अश्लील रील बनाई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है. पुलिस से मामले की शिकायत की गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की पहचान अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में है. भगवान बुद्ध ने शांति और अहिंसा का उपदेश दिया था. सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले आजकल भगवान बुद्ध की स्थली को भी नहीं छोड़ रहे हैं. पर्यटन स्थली कुशीनगर के मुख्य गेट के सामने दो महिलाओं ने भोजपुरी गाने पर अश्लील रील बनाई और उसे वॉयरल कर दिया. स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका परिषद से की है.

इस रील की जानकारी होने पर नगरपालिका परिषद की चेयरमैन किरन जायसवाल ने पुलिस को रील मामले में तहरीर दे कर कार्रवाई की मांग की. किरण जायसवाल ने गेट के बगल में स्थापित पुलिस चौकी पर नियुक्त पुलिसकर्मियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है. किरण जायसवाल ने ऐसे अश्लील रील से कुशीनगर की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब होने की भी बात कही है. 

भोजपुरी गाने पर बनाई अश्लील रील

भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के मुख्य गेट पर दो महिलाओं के भोजपुरी गाने पर अश्लील वीडियो रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से सभ्य जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो गया. लोगों की शिकायत पर सक्रिय हुई चेयरमैन ने अश्लील वीडियो बनाने वाली दोनों महिलाओं के खिलाफ स्थानीय कसया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की.

वीडियो वायरल होने पर लोगों में गुस्सा

पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा गया कि "कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली व अन्तर्राष्ट्रीय पहचान का केन्द्र है, जहां देश-विदेश के पर्यटक आते है. ऐसे महत्वपूर्ण व संवदेनशील स्थली पर मुख्य प्रवेश द्वार पर जहां पुलिस चौकी भी स्थापित है, वहां दो लड़कियों द्वारा अश्लील व अभ्रद तरीके से रील बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय सभ्य जनमानस में आक्रोश व पीढ़ा व्याप्त है."

पुलिस से की कार्रवाई की मांग

किरण जायसवाल ने कहा कि कुशीनगर की अंतरराष्ट्रीय पहचान शांति और सभ्यता के रूप में है. यहां हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. यहां मंदिर और मुख्य गेट पर इस तरह का अश्लील रील वायरल होगा तो इससे कुशीनगर की छवि खराब होगी. ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग आगे बढ़कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएं. आगे से ऐसे अश्लील रील ना बन सके. थानाध्यक्ष कसया से इस मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है.

Published at : 23 Sep 2025 03:36 PM (IST)
Tags :
Kushinagar News UP NEWS Mahaparinirvana Temple
