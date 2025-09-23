हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान जेल से बाहर तो आ गए कितने दिन खुली हवा में सांस ले पाएंगे! जानें - क्यों शुरू हुई ये चर्चा?

आजम खान जेल से बाहर तो आ गए कितने दिन खुली हवा में सांस ले पाएंगे! जानें - क्यों शुरू हुई ये चर्चा?

Azam Khan Release: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं. लेकिन अब उनकी रिहाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई हैं कि वो कितने दिन जेल से बाहर रह सकेंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 02:10 PM (IST)
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं. उनकी रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. इन तमाम बातों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि पूर्व मंत्री कितने दिन जेल से बाहर रह सकेंगे?

आजम खान आज दोपहर करीब 12.30 बजे जेल से बाहर आए. इस दौरान उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे थे. आज़म खान यहां से सीधा रामपुर अपने घर की और रवाना हो गए. उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी मौजूद थे. 

जानें- क्या कहते हैं कानूनी जानकार

आज़म खान की रिहाई के बाद इस अब इस बात की चर्चा भी तेज हो गई हैं कि वो अब कितने दिन तक जेल से बाहर रह सकेंगे. कानूनी जानकारों की मानें तो आजम खान ज्यादा दिन तक जेल से बाहर नहीं पाएंगे. इसकी वजह उन पर चल रहे 80 से ज्यादा मुकदमें हैं. इनमें से कई मामलों में जल्द ही फैसला आने वाला है. 

जिन मुकदमों में जल्द ही फैसला आ सकता है उनमें एक मामले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण से जुड़ा और एक मामला सरकारी दस्तवेजों में हेराफेरी का है. इसके अलावा पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले पर भी कोर्ट जल्द फैसला सुना सकती है. अगर इन मामलों में आज़म खान को सजा सुनाई जाती है तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है. 

बता दें कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही आजम खान और उनके परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए थे और उन पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया. आज़म खान के खिलाफ एक के बाद एक 104 मुकदमे दर्ज किए गए. 12 मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका हैं. ऐसे में सपा नेता की मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं. 

आजम खान को पहली बार साल 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, इस दौरान वो 27 महीनों तक सीतापुर जेल में रहे थे. मई 2022 में आज़म खान ज़मानत पर बाहर आए लेकिन ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सके थे. क़रीब 16 महीनों बाद ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन्हें अक्टूबर 2023 में दोबारा जेल जाना पड़ा था. 

VIDEO: इस अंदाज में जेल बाहर निकले आजम खान, कार में आगे की सीट पर बैठे आए नजर

Published at : 23 Sep 2025 02:09 PM (IST)
