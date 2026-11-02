कुशीनगर में कार और ट्रेलर में आमने-सामने की टक्कर, 6 की मौत 2 घायल

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां ओमनी कार की ट्रेलर से आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में कार में सवार छह लोगों की मौत हो गई. इनमें पाँच लोग एक ही परिवार के हैं. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये सभी रिश्तेदारी में एक मांगलिक कार्यक्रम के बाद घर लौट रहे थे.

ये दर्दनाक हादसा हाटा कोतवाली के थरुआडीह के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक़ कुशीनगर के कप्तानगंज थाना स्थित भलुही गाँव में रहने वाला परिवार अपने रिश्तेदार के घर एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था. कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये सभी लोग देर रात क़रीब 12 बजे अपनी कार से लौट रहे थे, इसी दौरान हाटा कोतवाली क्षेत्र में इनकी कार की ट्रेलर से आमने-सामने की सीधी टक्कर हो गई.

कार और ट्रेलर में आमने-सामने की टक्कर

ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ओमनी कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच गई, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला.

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भीषण सड़क हादसे में 6 की मौके पर मौत

इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग बुरी तरह घायल हो गए. घायलों के तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. लेकिन, उनकी नाज़ुक हालत को देखते हुए दोनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं.

हादसे के वक्त कार में आठ लोग सवार थे. मरने वालों में कन्हैया प्रसाद (उम्र 40), रामबिलास (उम्र 65), राममिलन (उम्र 35), आयुष (उम्र 12), मृदुल मिश्रा (उम्र 37) रंजय गुप्ता (उम्र 35) शामिल हैं. इस हादसे ख़बर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहा़ड़ टूट पड़ा है. ट्रेलर चालक मौके से फ़रार हो गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.