गोरखपुर से BJP का 2027 चुनावी शंखनाद, नितिन नवीन और योगी करेंगे पदयात्रा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुआई में मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा. गोरखपुर से 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली जाएगी.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस और उसके सारे सहयोगी दल देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. भ्रमित लोगों को दिल्ली में ले जाकर दिखाना चाहते हैं कि देश की सभी जनता उनके साथ है. आज आप अभी उनकी रैली देखे होंगे. 10 लाख की घोषणा की थी और मुझे नहीं लगता कि 25-30 हजार से ज्यादा लोग वहां पर जुट पाए हैं. उसको लेकर देश की जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं.

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तीन दिन निकली जाएगी पदयात्रा

गोरखपुर के रानीडीहा स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में 1 नवंबर (रविवार) को आयोजित भाजपा पदाधिकारी की बैठक के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि भाजपा ने तय किया है कि 3, 4 और 5 नवंबर को 3 दिन में उत्तर प्रदेश में हम लोग 'लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ' का नारा देकर एक शांति पदयात्रा करने वाले हैं. 4 तारीख को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस यात्रा की गोरखपुर में अगुवाई करेंगे. साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रहेंगे. गोरखपुर क्षेत्र में कम से कम 50 हजार कार्यकर्ता पदयात्रा करके बताएंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए अभी भी देश में देश के नागरिक संविधान पर विश्वास करते हैं. संविधान के तहत काम करते हैं. उसके तहत हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे.

एसटी हसन पर किया पलटवार

सपा नेता एचटी हसन के भगवान राम की जन्मभूमि पर उठाए गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि सपा के अगुआ या सपा के नेता का यह कोई पहला बयान नहीं है. राम जन्मभूमि को लेकर कांग्रेस के लोग हो या चाहे सपा के लोग हो हमेशा कहीं न कहीं अनादर करने का काम करते हैं.

बीजेपी का फिर से जीता का दावा

भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता पदयात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं. उसी की तैयारी बैठक में वे यहां पर आए हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि यहां के कार्यकर्ता उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह के अंगद के पांव वाले बयान पर यूपी में जमीन नहीं होने के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दावे पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसकी जमीन है और किसकी नहीं है यह तो प्रदेश की जनता तय करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल में कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच जिस तरह से पहुंचने का कार्य किया है. जिस प्रकार से 10 साल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने का काम किया है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो. चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो. इन सब चीजों में उत्तर प्रदेश की जो पहचान बदली है योगी जी ने, वे दावे के साथ कह सकते हैं 2027 में पुनः भाजपा की हैट्रिक लगेगी. उन्होंने कहा कि देश की जनता को जो गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, वह जनता को बताने का कार्य करेंगे कि बहुमत ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के साथ है.

बता दें 4 नवंबर को गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से सुबह 10:00 बजे भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकलेगी. यह पर पदयात्रा कचहरी चौराहा गोलघर और गणेश चौक होते हुए काली मंदिर के निकट स्थित सरदार पंडित वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न होगी.

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