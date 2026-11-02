संभल में 100 करोड़ का बीमा घोटाला खोला, IPS अनुकृति को मिलेगा पदक

उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात रहीं और वर्तमान में नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक दिए जाने की घोषणा की गयी है. उन्हें यह सम्मान संभल में बीमा धोखाधड़ी में 100 करोड़ से अधिक के घोटाले के खुलासे के लिए मिल रहा है.

अनुकृति शर्मा ने जब यह खुलासा किया था तो ये देशभर में चर्चा का विषय बना था. इसमें कई लोगों की हत्या तक हुई थी. इस घोषणा के बाद अनुकृति को बधाई देने वालों का तांता लग गया है.

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बीमे की रकम के लिए सक्रिय था बड़ा सिंडिकेट

2020 बैच की आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा जब संभल में तैनात थीं, तो उनके सामने बीमे की रकम हड़पने के लिए धोखाधड़ी की शिकायत आई. जिसमें जांच में यह सामने आया कि यह एक पूरी तरह से संगठित गिरोह है. इसमें जिंदा लोगों को मृत दिखाकर बीमा की रकम हड़प ली जाती थी. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस रकम का आंकड़ा 100 करोड़ से भी ज्यादा था.

अनुकृति शर्मा ने यह खुलासा कि यह घोटाल सिर्फ यूपी तक तक नहीं है, बल्कि 12 राज्यों में यह नेटवर्क फैला था. इस मामले में 50 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया. चौंकाने वाली बात यह थी कि यह गिरोह बीमे की रकम के लिए निर्दोषों की हत्या भी करवा देता था. इस केस की पड़ताल में पुलिस को कई ऐसे लोगों की मौत के मामले मिले जिनकी मौत बीमा कराने के चंद दिनों बाद ही हो गयी. अनुकृति शर्मा और उनकी टीम ने इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए गहन जांच के बाद अंजाम तक पहुंचाया था.

नोएडा में हैं तैनात

फिलहाल अनुकृति शर्मा वर्तमान में नोएडा में तैनात हैं. उनके इस साहसिक और प्रभावी काम को देखते हुए उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा. यह पदक पुलिस अधिकारियों के असाधारण योगदान और दक्षता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है.

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