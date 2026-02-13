कोटद्वार के दीपक को फिर मिली जान से मारने की धमकी, 5.51 लाख के इनाम के ऐलान पर केस दर्ज

उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम संचालक दीपक से जुड़ा विवाद एक बार फिर तूल पकड़ गया है. उन्हें दोबारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए मामला दर्ज कर लिया है. देहरादून पुलिस की ओर से इस संबंध में ऋषिकेश थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया है.

दरअसल, 12 फरवरी को विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने कोटद्वार में एकत्र होकर दीपक के जिम के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी. स्थिति को देखते हुए कोटद्वार पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया था. इसके बाद मामला और गरमा गया.

हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पर केस दर्ज

इसी क्रम में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कथित तौर पर दीपक का सिर कलम कर लाने वाले को 5 लाख 51 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी. इस बयान के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लगातार मिल रहीं धमकियां

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान के नाम बाबा ड्रेस को हटाने के मुद्दे से शुरू हुआ था. देखते ही देखते यह मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. इसी बीच दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को लगातार धमकियां मिलने लगीं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसके बाद शहर में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है.

'कानून व्यवस्थ बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं'

वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही, संवेदनशील हालात को देखते हुए कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है.