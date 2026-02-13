हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकोटद्वार के दीपक को फिर मिली जान से मारने की धमकी, 5.51 लाख के इनाम के ऐलान पर केस दर्ज

कोटद्वार के दीपक को फिर मिली जान से मारने की धमकी, 5.51 लाख के इनाम के ऐलान पर केस दर्ज

Kotdwar News: हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कथित तौर पर दीपक का सिर कलम कर लाने वाले को 5 लाख 51 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी. इस पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Feb 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम संचालक दीपक से जुड़ा विवाद एक बार फिर तूल पकड़ गया है. उन्हें दोबारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए मामला दर्ज कर लिया है. देहरादून पुलिस की ओर से इस संबंध में ऋषिकेश थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया है.

दरअसल, 12 फरवरी को विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने कोटद्वार में एकत्र होकर दीपक के जिम के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी. स्थिति को देखते हुए कोटद्वार पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया था. इसके बाद मामला और गरमा गया.

हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पर केस दर्ज

इसी क्रम में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कथित तौर पर दीपक का सिर कलम कर लाने वाले को 5 लाख 51 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी. इस बयान के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लगातार मिल रहीं धमकियां

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान के नाम बाबा ड्रेस को हटाने के मुद्दे से शुरू हुआ था. देखते ही देखते यह मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. इसी बीच दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को लगातार धमकियां मिलने लगीं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसके बाद शहर में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है.

'कानून व्यवस्थ बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं'

वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही, संवेदनशील हालात को देखते हुए कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है.

और पढ़ें
Published at : 13 Feb 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Kotdwar News Deepak Kumar UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
महाराष्ट्र
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru और शिव जी के लिए क्यों विदेश में सब कुछ छोड़कर आते हैं लोग? | Isha Foundation
IPO Alert: Marushika Technology IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
Imran Khan अंधे हो रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा! Pakistan में फिर हुआ दिग्गजों का अपमान| ABPLIVE
Gold-Silver में गिरावट, क्यों बढ़ रही है Market Volatility? | Paisa Live
Stock Market में Heavy Selling, Nifty-Sensex में Sharp गिरावट से Investors हुए Alert | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
महाराष्ट्र
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
बॉलीवुड
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
'बॉर्डर 2' की कमाई लाखों में सिमटी, ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, रात 8 बजे तक का कलेक्शन जानें
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
हेल्थ
Zero Sugar Drinks: भारत में बढ़ा 'शुगर-फ्री' ड्रिंक्स का क्रेज, क्या वाकई सुरक्षित हैं कोक-पेप्सी के ये ड्रिंक्स?
भारत में बढ़ा 'शुगर-फ्री' ड्रिंक्स का क्रेज, क्या वाकई सुरक्षित हैं कोक-पेप्सी के ये ड्रिंक्स?
यूटिलिटी
दिल्ली में किस गलती पर कितने रुपये का कटता है चालान? एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
दिल्ली में किस गलती पर कितने रुपये का कटता है चालान? एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget