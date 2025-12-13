UP News: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से साल 2020 में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर शुरू किया गया 'मिशन शक्ति' एक महत्वाकांक्षी और बहुआयामी अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं और बालिकाओं कीसुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना है. यह अभियान मात्र एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि समाज की आधी आबादी को सशक्त बनाने की एक व्यापक पहल है, जो चरणबद्ध तरीके से महिलाओं के जीवन को रूपांतरित कर रही है.

सुरक्षा: हर कदम पर मजबूत सुरक्षा घेरा

मिशन शक्ति का सबसे पहला और महत्वपूर्ण फोकस महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है. इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं:

महिला हेल्प डेस्क: राज्य के 1,647 से अधिक थानों मेंमहिला हेल्प डेस्क सक्रिय किए गए हैं, जहां प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी पीड़ितों की शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनती हैं और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं.

सम्मान: गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार

अभियान के तहत महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने पर बल दिया गया है:

वन स्टॉप सेंटर (OSC): हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी एकीकृत सहायता प्रदान की जा रही है. अब तक 2.10 लाख से अधिक मामलों में राहत प्रदान की गई है.

स्वावलंबन: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना मिशन शक्ति का एक अभिन्न अंग है:

बीसी सखी और लखपति दीदी: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है.बीसी सखी (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं.

मिशन शक्ति, अपने विभिन्न चरणों (फेज 1 से 5.0 तक) के माध्यम से, महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ा रहा है और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है. यह अभियान उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति को एक नई दिशा और पहचान दे रहा है, जहां "नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है" के संदेश को साकार किया जा रहा है.