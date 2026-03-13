आगरा: शादी का झांसा देकर 4 साल लिव-इन में रखा, महिला ने वीडियो पोस्ट कर CM योगी से मांगा इंसाफ

उत्तरप्रदेश के आगरा जिले के थाना ताजगंज क्षेत्र में एक दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. थाना ताजगंज में तैनात कांस्टेबल जेवी गौतम के साथ पिछले चार वर्षों से लिव-इन में रह रही युवती ने आत्महत्या करने से पहले दो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. इन वीडियो में युवती ने कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर साथ रखने और चार वर्षों तक मानसिक प्रताड़ना व शारीरिक शोषण का आरोप लगाया. पुलिस उच्चाधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

वीडियो में CM योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

युवती ने वीडियो में कांस्टेबल जेवी गौतम और उसके परिजनों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया. उसने CM योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि जीते जी इंसाफ नहीं मिल रहा तो कम से कम मरने के बाद तो न्याय मिले. वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया कि जब वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसे समझा दिया गया कि इस मामले में कुछ नहीं होगा और कांस्टेबल बच जाएगा.

कांस्टेबल के भाई पर भी लगाए गंभीर आरोप

वीडियो में कांस्टेबल के भाई पर भी आरोप लगाए गए. युवती ने कहा कि भाई बिना तलाक दिए किसी अन्य लड़की के साथ रह रहा है. कुछ दिन पहले वह आया था और उसने कहा था कि कांस्टेबल से शादी कर लो लेकिन कांस्टेबल ने इससे इनकार कर दिया जिससे युवती और अधिक परेशान हो गई.

कांस्टेबल निलंबित, पिता की तहरीर पर FIR दर्ज

घटना की सूचना मिलने पर युवती के परिजन आगरा पहुंचे. पिता की तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार में आरोपी कांस्टेबल जेवी गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. DCP सिटी सय्यद अली अब्बास ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और पूरे मामले की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है.