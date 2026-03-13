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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजीपुर: 9 साल पहले अपहरण, जबरन निकाह और अब तीन तलाक, बेटा-बेटी के धर्म परिवर्तन का बना रहा दबाव

गाजीपुर: 9 साल पहले अपहरण, जबरन निकाह और अब तीन तलाक, बेटा-बेटी के धर्म परिवर्तन का बना रहा दबाव

Ghazipur News In Hindi: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान गाजीपुर पहुंची थी और जनसुनवाई का कार्यक्रम कर रही थीं.उनके सामने पीड़ित महिला ने अपनी व्यथा सुनाई,जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए.

By : अनिल कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 02:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की जनसुनवाई कार्यक्रम में एक लव जिहाद  का मामला आया जिसमें पीड़िता को 2009 से 2012 तक अपहरण कर महाराष्ट्र के एक गांव में रखा गया और उसके बाद अपहरण के करीब 9 साल के बाद उससे जबरन निकाह किया. और उसके निकाह के बाद महिला को दो बच्चे भी हुए वहीं अब उसका पति अफसर हुसैन के द्वारा बच्चों का भी धर्म परिवर्तन और बेटे के खतना का दबाव दिया जा रहा है. जबकि उस महिला को 2018 में उसने तीन तलाक भी दे दिया है.

इसके बाद महिला लगातार पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रही है और इसी दरमियान करीब 10 से 15 दिन उसे पर चाकुओं से हमला किया गया और हमले के बाद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसको लेकर गुरूवार को  वह जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंची. जहां पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस के अधिकारियों को जमकर फटकारा और महिला को तत्काल मेडिकल के लिए भेजा.

जनसुनवाई में पहुंची थीं बबिता चौहान

महिलाओं की समस्याओं को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और इसी कार्यक्रम के तहत आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान गाजीपुर पहुंची थी और जनसुनवाई का कार्यक्रम कर रही थीं. इसी जनसुनवाई के दौरान एक महिला जो मोहम्मदाबाद तहसील के एक गांव की रहने वाली है और उसका गांव मुस्लिम प्रभावित है.

इस मुस्लिम प्रभावित गांव के एक युवक अफसर हुसैन साल 2009 में उसका अपहरण कर महाराष्ट्र के एक गांव में ले जाकर करीब 3 साल तक रखा, और उसके बाद जब वह किसी तरह से वापस अपने गांव आई तो फिर कुछ सालों के बाद गांव वालों ने दबाव बनाकर अफसर हुसैन से उसका निकाह करा दिया. उस निकाह के बाद उसके दो बेटे भी है जिसमें बेटी की उम्र इस समय 14 साल और बेटे का उम्र करीब 8 साल को है. अब उसका पति उसके बेटे और बेटियों का भी धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है. साथ ही बेटे का मुस्लिम धर्म के अनुसार खतना भी चाह रहा है.

जिसको लेकर वह गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से अपने घर से भाग कर कहीं अन्य जगहों पर रह रही है और इसको लेकर वह कई बार पुलिस और प्रशासन को शिकायत भी की. यहां तक की उसका मुकदमा कोर्ट में भी चल रहा है और जिसमें उसने 164 का भी बयान दर्ज कराया है, लेकिन इनका आरोप है कि 164 के बयान के बाद उसके कुछ पत्र गायब भी कर दिए गए.

10 दिन पहले चाकू से हमला

उसने बताया कि उसका पति जो मुस्लिम समाज से हैं वह जबरन उसके साथ मारपीट और धर्म परिवर्तन को लेकर परेशान किया करता है. जिससे वह दूसरे जगह पर रहती है और साल 2018 में उसने तीन तलाक भी दे दिया और अब तीन तलाक देने के बाद फिर से उसे अपनाना चाहता है. लेकिन महिला अब उसके साथ नहीं जाना चाहती. जिसको लेकर उसने कोर्ट में केस भी कर रखा है और जब महिला अब उसके साथ नहीं जाना चाहती है तो उसने करीब 10 दिन पहले उसे पर चाकू से जानलेवा हमला भी किया था. हमले का निशान अभी उसके सर पर दिखाई दे रहा है.

पुलिस को कार्रवाई के निर्देश

महिला की पूरी बातों को सुनने के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक सिटी को महिला के मेडिकल कराने के बाद उचित कार्रवाई करने की भी निर्देश दिए हैं ताकि महिला के साथ न्याय हो सके.

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Published at : 13 Mar 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Ghazipur News Babita Chauhaan
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