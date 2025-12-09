UP News: 1100 रुपए का कटा चालान, अब कार भी हेलमेट पहनकर चलाता है आगरा का ये शख्स

UP News: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला. एक व्यक्ति कार में बैठकर हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहा था. राहगीरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी चौंक गए. कुछ लोग क्यूरियोसिटी में उसके पास पहुंचे और कारण पूछा.

1100 रुपये का जुर्माना बना ‘प्रेरणा’

हेलमेट पहने इस व्यक्ति का नाम गुलशन है, जो पेशे से प्रोफेसर हैं. उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को पुलिस ने उन पर 1100 रुपये का जुर्माना लगाया था. चालान में कारण लिखा गया. गाड़ी चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था. गुलशन ने कहा कि वह तो चार पहिया वाहन में बैठे थे और सीट बेल्ट भी लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी हेलमेट न पहनने के कारण चालान काट दिया गया.

A teacher from Agra was fined for not wearing helmet inside a car



Post that incident, he now wears a helmet



Magical Amritkaalpic.twitter.com/wXkHqZ0wTt — 𝕲𝖆𝖓𝖊𝖘𝖍 * (@ggganeshh) December 9, 2025

इस घटना के बाद वे नाराज तो हुए, लेकिन विरोध जताने का तरीका अलग चुना. गुलशन ने तय किया कि अब कार चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, ताकि पुलिस को कोई आपत्ति न हो और उनका विरोध भी दर्ज हो सके.

मैं कानून मानने वाला नागरिक हूं — गुलशन

गुलशन ने बताया कि उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. वह छात्रों को भी नियमों का पालन करने की सीख देते हैं. इसलिए वे किसी तरह का विवाद नहीं चाहते. उनका कहना है कि अगर पुलिस ने हेलमेट का चालान काटा है तो अब वे नियमों के अनुसार हेलमेट पहनकर ही कार चलाएंगे.

उन्होंने बताया कि चालान कटने के बाद आरटीओ ने भी अभी तक गाड़ी का पंजीकरण उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं किया है. इसी वजह से वे और परेशान हैं. गुलशन ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि आम लोगों की समस्याओं पर थोड़ा ध्यान दिया जाए.

वीडियो हुआ वायरल

गुलशन की कार में हेलमेट लगाकर ड्राइविंग करते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. इस मामले पर डीसीपी सोनम कुमार ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है. यदि शिकायत आती है तो जांच जरूर की जाएगी.