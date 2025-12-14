खटीमा में तुषार हत्याकांड का मुख्य आरोपी हाशिम पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में तुषार हत्याकांड के बाद फैले तनाव और आक्रोश के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस सनसनीखेज मामले में शामिल मुख्य आरोपी हाशिम को पुलिस ने शुक्रवार सुबह एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, इस हत्याकांड में शामिल दो अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

तुषार की हत्या के बाद खटीमा क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला था. गुस्साए लोगों ने उग्र भीड़ का रूप ले लिया और कुछ स्थानों पर दुकानों में आग लगाने की कोशिश भी की गई. हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा था. पूरे मामले को लेकर पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ था.

इसी बीच शुक्रवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी हाशिम खटीमा से भागने की फिराक में है. यह सूचना मोहब्बत नामक व्यक्ति द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इलाके में घेराबंदी की. जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी हाशिम ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी- एसएसपी

एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने एबीपी लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस पर की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें आरोपी हाशिम के पैर में गोली लगी. घायल अवस्था में हाशिम को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि कर ली है.

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि तुषार हत्याकांड में शामिल दो अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही दोनों फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

शांति व्यवस्था के लिए पुलिस लगातार कर रही है गश्त

वहीं, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि तुषार की हत्या के बाद से खटीमा में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.