लखनऊ: यूपी बीजेपी अध्यक्ष के ऐलान से पहले ट्रैफिक डायवर्जन लागू, ये रास्ते रहेंगे आज बंद

उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने आज रविवार (14 दिसंबर) को होने वाला है. यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम के ऐलान के चलते लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में आज यातायात डायवर्जन लागू किया गया है. वीवीआईपी कार्यक्रम के कारण दोपहर 1 बजे से अंबेडकर सभागार, आरएमएल विधि विश्वविद्यालय के आसपास कई मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन के मुताबिक यह व्यवस्था सुरक्षा और सुचारु आवागमन के लिए जरूरी है.

कार्यक्रम का विवरण और आयोजन स्थल

अंबेडकर सभागार, आरएमएल विधि विश्वविद्यालय में आज (14 दिसंबर) दोपहर 1 बजे भाजपा अध्यक्ष से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होना है. इस कार्यक्रम को वीवीआईपी श्रेणी में रखा गया है, जिसके चलते आशियाना और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण कड़े किए गए हैं. पुलिस और यातायात विभाग की संयुक्त योजना के तहत भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा जांच और मार्ग नियंत्रण की व्यवस्था की गई है. अधिकारियों का कहना है कि समय पर कार्यक्रम संपन्न कराने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह डायवर्जन अस्थायी रूप से लागू किया गया है. कार्यक्रम समाप्त होते ही यातायात सामान्य करने की तैयारी भी पहले से तय की गई है.

यातायात प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्ग

पराग तिराहा से भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसी तरह पावर हाउस चौराहे से विश्वविद्यालय की दिशा में किसी भी प्रकार के वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पराग तिराहा से आने वाले सभी वाहन पुरानी चुंगी मार्ग के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर भेजे जाएंगे. इन बदलावों के चलते स्थानीय लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने संकेतक और पुलिस बल तैनात कर मार्गदर्शन की व्यवस्था की है. वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे तय किए गए वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें.

सुरक्षा व्यवस्था और विशेष छूट

वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल, ट्रैफिक कर्मी और निगरानी दल तैनात किए गए हैं. हालांकि आपात सेवाओं को राहत दी गई है. एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर ब्रिगेड और स्कूली वाहनों को विशेष अनुमति के तहत प्रतिबंधित मार्गों से गुजरने की छूट दी जाएगी. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश न करें और यात्रा से पहले यातायात अपडेट जरूर देख लें. सहयोग से ही व्यवस्था को सुचारु रखा जा सकता है.