सहारनपुर मस्जिद विवाद पर राजभर का अखिलेश से सवाल, 'क्या फातिहा पढ़ेंगे?'

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सहारनपुर की कलेक्ट्रेट स्थित मस्जिद मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने पूछा कि अखिलेश यादव क्या इमरान मसूद की बातों का समर्थन करेंगे.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर तंज कसते हुए लिखा, "अखिलेश जी, सहारनपुर जाकर अवैध इमारत के मलबे के सामने फातिहा पढ़ेंगे? क्या आप मसूद भाई की बातों का समर्थन करेंगे? यूपी पूछ रहा है, बताइए ना?" उन्होंने यह बात मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद मिल रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के जवाब में कही.

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सहारनपुर मस्जिद प्रकरण क्या है ?

बता दें कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को लेकर विवाद था कि यह अवैध रूप से परिसर में बनी है जो कलेक्ट्रेट की गोपनीयता और सुरक्षा के लिहाज से खतरा है. इस पर नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिसमें मस्जिद अपने पक्ष में सुबूत नहीं दिखा सका. जिस पर इस मस्जिद के ध्वस्तीकरण के साथ ही 6 करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया.

मस्जिद पक्ष नगर मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में गया, लेकिन अदालत ने सुबूतों को देखते हुए मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी. जिसके बाद शनिवार तड़के प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाकार उसे गिरा दिया. इस पर स्थानीय सांसद इमरान मसूद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी ऐतराज जताया. लेकिन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया. इमरान मसूद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.

अखिलेश यादव ने मस्जिद गिराने की निंदा की

सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्त करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग धार्मिक स्थलों को गिराते हैं और दूसरों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, वे कभी सनातनी नहीं हो सकते. उन्होंने इसे गलत ठहराया.

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