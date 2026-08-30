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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: 'ब्राह्मण तो BJP का समर्थक', ओवैसी के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य

Exclusive: 'ब्राह्मण तो BJP का समर्थक', ओवैसी के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियों को दौर शुरू हो गया है. AIMIM चीफ ने मुस्लिम-ब्राह्मणों को पीड़ित करार दिया है. वहीं केशव मौर्य ने निशाना साध दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Aug 2026 07:28 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं. इस बीच आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) भी प्रदेश में अपना सियासी खाता खोलने की कोशिश में जुट गई है. इस बीच पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ब्राह्मणों को साधने के प्रयास कर रहे हैं. ओवैसी ने हाल ही में मुस्लिम और ब्राह्मणों को पीड़ित बताया है.

ओवैसी के इस बयान के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है. इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया. एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में मौर्य ने कहा, "बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सत्ता में आने के बाद नारा दिया था. ''सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास. हम उसी दिशा में चल रहे हैं. हमारी सरकार में हम ये मान रहे हैं कि मुस्लिम हमें सबसे कम वोट देते हैं, लेकिन हमने उनमें भी गरीबी का कोई हिस्सा है तो उसे दूर करने में कोई भेदभाव नहीं किया."

मौर्य ने आगे कहा, "ब्राह्मण तो बीजेपी का समर्थक, मतदाता माना ही जाता है और उनके साथ कोई ज्यादती या किसी भी तरह का अन्याय सोचा ही नहीं जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी के भी साथ जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर अन्याय न हो. सभी के साथ न्याय हो. अगर कोई गड़बड़ी करे तो वह किस जाति का है या किस धर्म का है ये देखे बिना कार्रवाई हो."

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अखिलेश यादव के पीडिए पर केशव मौर्य का हमला

अखिलेश यादव के पीडिए पर केशव मौर्य ने कहा, "पीडीए का मतलब फर्जी है. पीडीए के साथ जितना अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 2017 में हुआ है. इस वजह से 2017 के विधानसभा चुनान में वह सत्ता में रहते हुए सबसे बड़ी दुर्दशा को प्राप्त हुए."

वहीं अखिलेश से सवाल पूछा कि जब पीडीए के नाम पर लोगों के साथ न्याय करने के लिए आपके पास बहुमत था. आपकी सरकार थी. आपके पास अवसर था तब आप 5 साल में कुछ नहीं किए. जब आप सत्ता से बाहर हो गए तो आपको पिछड़े, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय भी याद आ रहे हैं.

यूपी निकाय चुनाव में ओवैसी को मिली थी कामयाबी

एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 के निकाय चुनाव के प्रदर्शन से राजनीतिक आधार मजबूत करने का अवसर मिला. पार्टी के कई प्रत्याशियों ने स्थानीय निकाय चुनाव में जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. अब एआईएमआईएम इसी स्थानीय चुनावी सफलता को विधानसभा चुनाव तक ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अवध और पूर्वांचल के कई हिस्सों में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका चुनावी नतीजों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है. ऐसे में यदि एआईएमआईएम इन क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रहती है तो उसका असर केवल उसके वोट प्रतिशत तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण पर भी पड़ सकता है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi BJP UP NEWS AIMIM KESHAV PRASAD MAURYA
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