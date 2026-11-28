महिला आरक्षण बिल को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. बिल को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खारवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि महिलाएं 1996 से अपने राजनीतिक अधिकार की मांग कर रही हैं. अब महिला आरक्षण को लेकर उनकी उम्मीदें फिर से जगी हैं. उन्होंने बिल को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव पर भी निशाना साधा है.

उन्होंने कहा कि 1996 में भी महिला आरक्षण को लेकर पहल हुई थी, लेकिन वह सिर्फ दिखावे तक सीमित रही. इसके बाद पीएम मोदी ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने इसे गिरा दिया. अब एक बार फिर मोदी सरकार महिला आरक्षण का मुद्दा लेकर आई है. उन्होंने अखिलेश यादव को अपना भाई बताते हुए उनसे अपील करते हुए कहा कि अपनी बहनों और माताओं के समर्थन में आएं. उनका आशीर्वाद लें और महिलाओं के साथ आगे बढ़ें.

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पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे किए वादे

मेयर ने केंद्रीय सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए है. धारा 370, राम मंदिर और महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने काम किया है. पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भगवान और ताकत दे, ताकि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते रहें.

अखिलेश से बोलीं- बहनों-माताओं का आशीर्वाद लीजिए

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सलाह देते हुए लखनऊ की महापौर सुषमा खारवाल ने कहा कि राजनीतिक दलों को महिला आरक्षण बिल को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी महिलाएं हैं. ऐसे में सभी दलों को महिलाओं के अधिकार के समर्थन में आगे आना चाहिए.

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