मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के 46,800 छात्र-छात्राओं एवं प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरण किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंगेरीलाल के सपने दिखाने से विकास नहीं होता. विकास के लिए समय, समर्पण और स्पष्ट विजन चाहिए. पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को माफिया और उपद्रव प्रदेश बनाकर युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था. आज वही उत्तर प्रदेश माफिया, कर्फ्यू और दंगा मुक्त होकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है. जिनकी सोच केवल परिवार तक सीमित थी, उन्होंने सैफई तक सोचा, जबकि हमारी सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उसकी तकदीर बदलने के लिए पूरी ताकत लगाई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टैबलेट केवल एक डिजिटल डिवाइस नहीं, बल्कि युवाओं के लिए चलता-फिरता विश्वविद्यालय है. इसके माध्यम से उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस तकनीक का उपयोग अपने भविष्य को संवारने में करें. रील देखने में 30 सेकंड लगाएं, लेकिन अपने कौशल को निखारने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट जरूर दें. टैबलेट के साथ सपनों और संकल्पों को भी हमेशा चार्ज रखिए. सपने बड़े होने चाहिए, उसके अनुरूप परिश्रम की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप चार्ज रहेंगे तभी असुरीय शक्तियां और नेगेटिव फोर्सेज डिस्चार्ज होंगी. जब नेगेटिव फोर्सेज डिस्चार्ज होंगी तो आपका भविष्य सुपरचार्ज होगा.

कभी गोंडा देश का सबसे गंदा शहर, आज विकास की नई पहचान

मुख्यमंत्री ने गोंडा और देवीपाटन मंडल के पुराने हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 से पहले गोंडा का नाम देश के सबसे गंदे शहरों में आया था. देवीपाटन शक्तिपीठ तक पहुंचने वाली सड़कें बेहद खराब थीं. बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे जिले विकास की दौड़ में इतने पीछे थे कि नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में एक ही मंडल के तीन जनपद शामिल थे. प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भी ये जिले प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाते थे. लेकिन, आज गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन चुका है. बहराइच में मेडिकल कॉलेज संचालित है. बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है. थारू संग्रहालय और बेहतर सड़कें इस क्षेत्र के विकास की नई पहचान हैं. पिछले साढ़े नौ वर्षों में डबल इंजन सरकार ने अकेले देवीपाटन मंडल के लिए 36 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. श्रावस्ती में एयरपोर्ट तैयार हो चुका है और शीघ्र ही हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने जा रही है. अब गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती देश के स्वच्छता सर्वेक्षणों में गंदे शहरों की पहचान से बाहर निकलकर अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत के साथ विकास की नई आभा बिखेर रहे हैं.

सपा-बसपा के सात कार्यकालों से दोगुनी नियुक्तियां हमारी सरकार ने दीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लखनऊ में 1,594 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करके यहां आए हैं. पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं. समाजवादी पार्टी की चार और बहुजन समाज पार्टी की तीन सरकारों के कुल सात कार्यकालों में जितनी नियुक्तियां हुईं, उसके दोगुने से अधिक नियुक्ति पत्र अकेले भाजपा सरकार ने वितरित किए हैं. नियुक्ति पत्र युवाओं के परिश्रम का सम्मान है और उसी तरह आज वितरित किए जा रहे टैबलेट उनके टैलेंट को मंच उपलब्ध कराने का माध्यम हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा साथी ऐप के माध्यम से टैबलेट में 18 हजार से अधिक शैक्षिक कंटेंट और निशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं. छात्र-छात्राएं एक क्लिक पर छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह डिवाइस युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ डिजिटल उद्यमी बनने में भी मदद करेगा. आईआईएम लखनऊ की स्टडी में सामने आया कि इन उपकरणों के माध्यम से तीन करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम होने में मदद मिली. लेकिन, ध्यान रखें कि एआई आपको सशक्त बनाने वाला उपकरण होना चाहिए, न कि दिमाग पर हावी होने का माध्यम. हर वायरल कंटेंट सही नहीं होता, इसलिए किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले फैक्ट चेक करें और डिजिटल सुरक्षा का ध्यान रखें. इस टैबलेट से फीड नहीं, अपना फ्यूचर स्क्रॉल करिए.

वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया से नो कर्फ्यू-नो दंगा तक की यात्रा

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जर्जर थी. स्कूलों में भवन और शिक्षकों का अभाव था तथा नकल, भूमि, खनन, शराब और वन माफिया पूरे सिस्टम पर हावी थे. पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी- वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया. आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है. अब यूपी में 'नो कर्फ्यू, नो दंगा-यूपी में सब चंगा' की स्थिति है. मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार का उल्लेख करते हुए कहा कि स्कूलों और इंटर कॉलेजों के जर्जर भवनों को नए स्वरूप में विकसित किया गया है. स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, फर्नीचर, खेल मैदान और बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इससे युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने का मंच मिला है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में मुश्किल से 120 स्टार्टअप थे, जबकि आज इनकी संख्या 25 हजार से अधिक हो चुकी है. स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बनाया है. गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी युवा और बेटियां स्टार्टअप का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी नेताओं से सवाल किया कि जब वे सत्ता में थे, तब युवाओं, किसानों, महिलाओं और प्रदेश के विकास के लिए क्या किया? आज घोषणाएं करने से पहले उन्हें अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए.

सैफई तक सीमित थी सोच, हमने 25 करोड़ जनता को परिवार माना

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहचान का संकट पैदा करने वाले लोग फिर युवाओं के पास प्रमाणपत्र लेकर पहुंचने का प्रयास करेंगे. राम मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी करने वाले लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए नोएडा जाने से बचते थे. नोएडा को लूट-खसोट का माध्यम बना दिया गया था. आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण निवेश के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं. पिछली सरकारों की सोच कट्टा और बम तक सीमित थी. हमने अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया और आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस जैसी बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण हो रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित किया जा रहा है. यहां दसवीं, बारहवीं, स्नातक और परास्नातक युवाओं की योग्यता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा. जो युवा जापान और जर्मनी जाना चाहेंगे, उन्हें सरकार अपने खर्च पर संबंधित भाषाओं का प्रशिक्षण दिलाकर विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी. उन्होंने बाराबंकी-बहराइच चार लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के लिए भारत सरकार द्वारा सात हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति, गोंडा-लखनऊ मार्ग के चौड़ाकरण, जरवल रोड के पास घाघरा नदी पर चार लेन पुल, अयोध्या-बलरामपुर-श्रावस्ती कॉरिडोर और गोरखपुर-शामली-पानीपत इकोनॉमिक कॉरिडोर, रुपईडीहा में लैंड पोर्ट और औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर के विकास के साथ कतर्नियाघाट और चित्तौरा झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का भी उल्लेख किया.

2047 के विकसित भारत के सारथी बनेंगे आज के युवा

मुख्यमंत्री ने युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल होना चाहिए. मतदान अधिकार के साथ नैतिक कर्तव्य भी है. युवा साथी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है. उस समय आज के युवा ही देश और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे. जब युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा के साथ आगे बढ़ेंगे तो नकारात्मक शक्तियां कमजोर होंगी और 2047 का उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर एवं विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित होगा.

इस अवसर पर गोंडा के सांसद और केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, सांसद कैसरगंज करण भूषण सिंह, सांसद बहराइच आनंद कुमार गोंड, पयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी, कटरा के विधायक बावन सिंह, तुलसीपुर के विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, मनकापुर के विधायक रमापति शास्त्री, महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह, विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पांडे, विधायक बहराइच अनुपमा जायसवाल, विधायक मेहनौन विनय कुमार द्विवेदी, विधायक गौरा प्रभात कुमार वर्मा, विधायक गोंडा सदर प्रतीक भूषण सिंह, विधायक बलरामपुर पलटूराम, विधायक करनैलगंज अजय कुमार, विधायक बलहा सरोज सोनकर, विधायक नानपारा रामनिवास वर्मा, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, विधायक श्रावस्ती राम फेरन पांडे, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार सिंह मंजू, प्रज्ञा त्रिपाठी, पदमसेन चौधरी समेत भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.

मेधावी विद्यार्थियों को मंच पर मुख्यमंत्री ने वितरित किए टैबलेट

मुख्यमंत्री ने टैबलेट वितरण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों से आए मेधावी विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर टैबलेट प्रदान किए. इस दौरान गोंडा की कुमारी प्रियंका चतुर्वेदी, सुरभि तिवारी, पिंकी सोनी, अर्चिता व सैयद अनस, महाराजगंज की कुमारी मानवी पांडेय, बहराइच की कुमारी अमिता जायसवाल, कुमारी समा बेगम, कुंज बिहारी व शिवेंद्र प्रताप सिंह, श्रावस्ती की कुमारी रिधिमा वैश्य, साधना मिश्रा, जैनब, भूपेंद्र विश्वकर्मा व राजवीर सिंह, बलरामपुर की कुमारी अर्चना शुक्ला, रमन द्विवेदी, कुमारी सौम्या पांडेय, अभिजीत भट्ट व मोहम्मद सुलेमान सिद्दीकी को मुख्यमंत्री के हाथों टैबलेट प्राप्त हुए.