Exclusive: कब तक डिप्टी CM? केशव प्रसाद मौर्य बोले- हो सकता है अगली बार सीएम या…

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं. हो सकता है अगली बार आप सीएम के रूप में देखे या किसी और रूप में देखें. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा.

'मेरी भी महत्वकांक्षा CM बनने की, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा'

एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि केशव प्रसाद मौर्य कब तक डिप्टी सीएम बने रहेंगे, आपकी महत्वकांक्षा क्या है? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ''मेरी भी महत्वकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा. मेरी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा. पार्टी का विधायक दल तय करता है. पहले हमारा लक्ष्य प्रचंड बहुमत लाना है. हमारी पार्टी में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है.''

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विधायक दल तय करता है कि CM कौन बनेगा- केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, ''हमलोग ये लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि जिस तरह से 2017 में बहुमत आया था, ठीक उसी तरह 2027 में हमें प्रचंड बहुमत लाएं. बहुमत लाने के बाद विधायक दल तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा. केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं और वो फीडबैक लेते हैं और फिर ऐलान करते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई चाहत नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री न बनूं.''

केशव प्रसाद कई मौकों पर आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की बड़ी जीत का दावा कर चुके हैं. उनका मानना है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2017 और 2022 से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए की नई परिभाषा पर हाल में तंज कसा था. उन्होंने ये भी कहा था कि अखिलेश यादव भले ही लगातार पीडीए की व्याख्या बदलते रहें, हासिल कुछ भी नहीं होगा. 2027 तो छोड़िए, 2047 तक सपा सत्ता से दूर ही रहेगी.

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