Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: कब तक डिप्टी CM? केशव प्रसाद मौर्य बोले- हो सकता है अगली बार सीएम या…

Exclusive: कब तक डिप्टी CM? केशव प्रसाद मौर्य बोले- हो सकता है अगली बार सीएम या…

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरी महत्वकांक्षा भी मुख्यमंत्री बनने की है लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा. बीजेपी का नेतृत्व और विधायक दल तय करेगा कि कौन सीएम होगा.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Aug 2026 11:51 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं. हो सकता है अगली बार आप सीएम के रूप में देखे या किसी और रूप में देखें. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा.

'मेरी भी महत्वकांक्षा CM बनने की, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा'

एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि केशव प्रसाद मौर्य कब तक डिप्टी सीएम बने रहेंगे, आपकी महत्वकांक्षा क्या है? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ''मेरी भी महत्वकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा. मेरी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा. पार्टी का विधायक दल तय करता है. पहले हमारा लक्ष्य प्रचंड बहुमत लाना है. हमारी पार्टी में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है.'' 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

विधायक दल तय करता है कि CM कौन बनेगा- केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, ''हमलोग ये लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि जिस तरह से 2017 में बहुमत आया था, ठीक उसी तरह 2027 में हमें प्रचंड बहुमत लाएं. बहुमत लाने के बाद विधायक दल तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा. केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं और वो फीडबैक लेते हैं और फिर ऐलान करते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई चाहत नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री न बनूं.'' 

केशव प्रसाद कई मौकों पर आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की बड़ी जीत का दावा कर चुके हैं. उनका मानना है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2017 और 2022 से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए की नई परिभाषा पर हाल में तंज कसा था. उन्होंने ये भी कहा था कि अखिलेश यादव भले ही लगातार पीडीए की व्याख्या बदलते रहें, हासिल कुछ भी नहीं होगा. 2027 तो छोड़िए, 2047 तक सपा सत्ता से दूर ही रहेगी.

'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS KESHAV PRASAD MAURYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: कब तक डिप्टी CM? केशव प्रसाद मौर्य बोले- हो सकता है अगली बार सीएम या…
कब तक डिप्टी CM? केशव प्रसाद मौर्य बोले- हो सकता है अगली बार सीएम या…
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: 'कानून से खिलवाड़ करने वालों की धज्जियां उड़ा देंगे', बोले- CM योगी
यूपी: 'कानून से खिलवाड़ करने वालों की धज्जियां उड़ा देंगे', बोले- CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुराने राजस्व मामलों पर CM योगी सख्त, बोले- बदलना होगा 'तारीख पर तारीख' का ट्रेंड
पुराने राजस्व मामलों पर CM योगी सख्त, बोले- बदलना होगा 'तारीख पर तारीख' का ट्रेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में खिलौने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर 10 दमकल गाड़ियां
गाजियाबाद में खिलौने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर 10 दमकल गाड़ियां
Advertisement

वीडियोज

बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
नेपाल आपदा का ये नया खौफनाक वीडियो देख आपका दिल दहल जाएगा!
नेपाल टू बिहार..'जलप्रलय' का कहां-कहां खतरा?
नेपाल...आपदा से पीछे हुआ 100 साल? देखिए ये पूरी रिपोर्ट
अचानक आई बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
बिहार
निखिल कोचिंग के डायरेक्टर का खान सर पर गंभीर आरोप, नार्को टेस्ट की मांग
निखिल कोचिंग के डायरेक्टर का खान सर पर गंभीर आरोप, नार्को टेस्ट की मांग
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
बॉलीवुड
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
शिक्षा
CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक
CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक
ट्रेंडिंग
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget