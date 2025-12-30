उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नए साल पर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “अखिलेश यादव को चिंता करने की जरुरत नहीं है, सरकार पूरी तरह सजग है.” केशव मौर्य सोमवार को प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने आए थे. यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया.

डिप्टी सीएम ने SIR में 2.89 करोड़ वोट कटने पर कहा कि मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं आए, बीजेपी कार्यकर्ता बूथों पर शुद्ध मतदाता सूची के लिए प्रतिबद्ध हैं. बोले, वोटर लिस्ट शुद्ध होगी तो फर्जी मतदाता और बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें नहीं हो पाएंगी. इसके अलावा उन्होंने माघ मेले में कमियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए.

अखिलेश यादव पर कसा तंज

अखिलेश यादव द्वारा नए साल के मौके पर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में उमड़ी भीड़ को लेकर सुरक्षा पर चिंता जाहिर की थी. इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार पूरी तरह सजग है.उन्हें धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पर अपने शासन काल को याद करना चाहिए.” उन्होंने इसे जोड़ते हुए आगे कहा, “अब भारतीय संस्कृति के प्रति विशेषकर युवाओं में जागृत हुआ भाव BJP सरकार का परिणाम है. पहले नए साल में गोवा जाकर अश्लीलता में समय बिताने वाले लोग अब परिवार के साथ धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं. यह युवाओं की सोच में स्वागतयोग्य परिवर्तन है."

SIR पर बोले वोटर लिस्ट का शुद्ध होना जरुरी

डिप्टी सीएम ने SIR को लेकर कहा, “SIR पूरा होने के बाद करीब 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटने का मामला सामने आया है, क्योंकि मतदाताओं को दिए गए फॉर्म में से इतने फॉर्म वापस नहीं आए.” उन्होंने स्पष्ट किया कि BJP का लक्ष्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध करना है. आगे बोलते हुआ कहा, “लोकतंत्र के महायज्ञ में केवल वास्तविक मतदाता ही वोट डालें. कोई घुसपैठिया वोट न करे, बूथ कैप्चरिंग न हो और मृत मतदाताओं के नाम पर वोटिंग न हो. BJP कार्यकर्ता हर बूथ पर सजग पहरेदार की भूमिका निभाएंगे."