आईआईटी कानपुर छात्रावास में छात्र की हुई मौत, पुलिस जांच जारी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में IIT-के में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का एक छात्र अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया. पुलिस सूत्रों ने गुरुवार आज यह जानकारी दी.

कमरे से दुर्गंध आने पर खुला राज़

पुलिस ने बताया कि छात्र के साथियों ने उसके बंद कमरे से दुर्गंध आने की सूचना दी थी. हरियाणा निवासी धीरज सैनी 22 वर्ष, छात्रावास-एक के कमरे नंबर 123 से कई दिन से बाहर नहीं निकला था.

सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि बुधवार को दुर्गंध आने पर साथियों ने अधिकारियों को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर छात्र का शव पंखे से रस्सी से लटका पाया. पुलिस ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला.

परिवार की चिंता और आगे की कार्रवाई

पीड़ित छात्र ने कुछ दिन पहले परिवार को बताया था कि वह दिसंबर में घर लौटेगा. एसीपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चलेगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत हुई तो जांच की जाएगी.

धीरज के पिता सतीश सैनी मिठाई की दुकान चलाते हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि IIT-के ने मेरे बेटे को निगल लिया. वह मेरा हीरा था. मैं बताना मुश्किल है कि मैंने उसे पढ़ाने में कितनी मेहनत की.

धीरज ने आखिरी बार कुछ दिन पहले अपनी बड़ी बहन से बात की थी. उसने बताया था कि दिसंबर में घर आएगा और मार्च तक नौकरी मिलने की उम्मीद है. छात्रावास के साथियों के अनुसार, धीरज शांत स्वभाव का था. वे सोचते थे कि वह छुट्टी पर गया होगा इसलिए दुर्गंध आने तक किसी का ध्यान नहीं गया.