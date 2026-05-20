देशभर में फर्जी डिग्री, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर बेचने वाले बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का कानपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. कमिश्नरेट की किदवई नगर थाना पुलिस और एसआईटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के दो मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मनीष कुमार उर्फ रवि (40) निवासी हैदराबाद, तेलंगाना एवं अर्जुन यादव निवासी उन्नाव शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी मनीष कुमार खुद केवल 12वीं पास है, लेकिन उसने ‘ग्लोबल ह्यूमन पीस वर्चुअल यूनिवर्सिटी USA’ से फर्जी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर रखी थी. वह ‘GLOBAL BOOK OF EXCELLENCE AWARD UK LONDON’ नाम से संस्था चलाकर देशभर के करीब 60 से अधिक सेलिब्रिटीज को फर्जी अवार्ड भी बांट चुका था.

उत्तराखंड में मौसम दिखा रहा दोहरे तेवर, पहाड़ों पर ठिठुरन तो मैदानी इलाकों में झुलसा रही गर्मी

मोटी रकम लेकर गिरोह तैयार करता था फर्जी डिग्री

जांच में सामने आया कि गिरोह बिना परीक्षा दिलाए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, लॉ और फार्मेसी जैसे पाठ्यक्रमों की फर्जी डिग्रियां मोटी रकम लेकर तैयार करता था. आरोपियों ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) की फर्जी माइग्रेशन बुकलेट और डिप्टी रजिस्ट्रार की नकली मोहर तक तैयार कर रखी थी, जिनके जरिए करीब 80 फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए.

गिरोह ऐसे तैयार करता था फर्जी डिग्री

पुलिस ने आरोपी मनीष के कब्जे से एक लैपटॉप और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जांच में यह भी पता चला कि गिरोह कई निजी विश्वविद्यालयों में बैकडेट में दाखिला दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था. पुलिस के मुताबिक मनीष के खाते में ₹16.44 लाख और अर्जुन यादव द्वारा करीब ₹20 लाख का लेन-देन सामने आया है. मामले में अन्य वित्तीय नेटवर्क और सहयोगियों की भी जांच जारी है.

फिल्मी हस्तियों और कथावाचकों की मिली तस्वीरें

इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि गिरोह लंबे समय से लोगों को गुमराह कर अवैध तरीके से फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज बेच रहा था, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस को कई ऐसी फोटो मिली है जिसमें देश के जाने-माने फिल्मी हस्तियां और कथावाचक शामिल है पुलिस की टीम इन लोगों से भी पूछताछ करेगी की आपको उनके विषय में क्या जानकारी है.

UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...