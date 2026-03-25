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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में दिखी बीजेपी की गुटबाजी, कुर्सी को लेकर आपस में भिड़े नेता

कानपुर में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में दिखी बीजेपी की गुटबाजी, कुर्सी को लेकर आपस में भिड़े नेता

kanpur News In Hindi: कानपुर में 9 साल बेमिसाल में कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी खुलकर सामने आई है. कुर्सी को लेकर बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए,

By : अशोक सिंह, कानपुर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 25 Mar 2026 03:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तरफ से प्रदेश सरकार के 9 साल बेमिसाल पर पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही गुटबाजी देखने को मिली है. बीजेपी नगर अध्यक्ष पत्रकार वार्ता छोड़कर हॉल से बाहर निकल गए, वहीं इस घटना से जिले के राजनीतिक हल्कों में बयानों का दौर शुरू हो गया है. 

दरअसल, यह पूरा मामला कानपुर से सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था. इस पत्रकार वार्ता में बीजेपी नगर अध्यक्ष अनिल दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर बाहर निकल गए. बताया गया कि यह पूरा विवाद कुर्सी को लेकर हुआ था.

कुर्सी न मिलने पर शुरू हुआ विवाद

वहीं, इस विषय पर बताया गया कि, बीजेपी नगर अध्यक्ष अनिल दीक्षित जिला अध्यक्ष को कुर्सी न मिलने से नाराज थे. यह पूरा विवाद कुर्सी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुआ था. आपको बता दें कि मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद दिखा है.

हाथ जोड़कर मनाते रहे एसडीएम

वहीं, SDM सदर ने मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के आगे हाथ जोड़ कर मनाते नजर आए. मान मनव्वल का दौर काफी देर तक चला. वहीं, जिलाध्यक्ष के पीछे उनके समर्थक भी बाहर निकल गए. हालांकि, इस हंगामे के बीच खबर यह भी है कि बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए.

सामने आया विवाद का वीडियो

कानपुर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे की वीडियो सामने आई है, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीट छोड़कर बीजेपी नेता बाहर की तरफ जा रहे हैं. वहीं, एसडीएम साहब नेता जी को मनाते नजर आए. फिलहाल, इस घटना के बाद राजनीतिक हल्कों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 25 Mar 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Kanpur News BJP UP News
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