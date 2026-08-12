Exclusive Video: अतीक अहमद के बेटे आबान की कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ? सामने आया ये वीडियो

माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद के कार हादसे का वीडियो घटना के 6 दिन बाद सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आबान की कार डिवाइडर से टकराई. यह वीडियो आबान की कार के पीछे चल रही गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था.

6 अगस्त को झांसी जेल में भाई अली से मिलने के लिए जाते वक्त आबान सहित 2 लोगों की मौत हुई थी.य सफेद रंग की क्रेटा कार से आबान और उसके दोस्त साथ जा रहे थे.

बता दें अब तक आबान के साथ हुए हादसे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जानवर बचाने के चलते यह हुआ. हालांकि अब वीडियो सामने आने के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया है. प्रयागराज से झांसी जा रहे आबान की गाड़ी जैसे ही पूंछ थाना क्षेत्र के पास चिल्ली गांव के पास पहुंचती है, वहां एक पिकअप को टेकओवर करने के बाद सामने डिवाइडर आया और कार उससे टकरा गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया था?

इससे पहले झांसी में सड़क हादसे में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत को लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा बयान सामने आया था. पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. रजनीश यादव ने स्पष्ट किया कि आबान की मौत पूरी तरह सड़क हादसे में आई गंभीर चोटों की वजह से हुई थी. हादसे के दौरान आबान के ब्रेन में गंभीर हेमरेज हुआ था. इसके अलावा दिल और आंतों को भी गंभीर क्षति पहुंची थी. आतें और दिल बुरी तरह से फट गए थे, जिसके चलते उसकी मौत हो गई.

आबान की कार का एक्सीडेंट 6 अगस्त को हुआ था. इस दौरान उसके दोस्त भी साथ थे. घायल हुए दोस्तों में दो का इलाज अस्पताल में चल रहा है.