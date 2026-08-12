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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive Video: अतीक अहमद के बेटे आबान की कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ? सामने आया ये वीडियो

Exclusive Video: अतीक अहमद के बेटे आबान की कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ? सामने आया ये वीडियो

Aban Ahmed Car Accident Video: माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत के 6 दिन बाद उसकी कार के एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 12 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद के कार हादसे का वीडियो घटना के 6 दिन बाद सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आबान की कार डिवाइडर से टकराई. यह वीडियो आबान की कार के पीछे चल रही गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था.

6 अगस्त को झांसी जेल में भाई अली से मिलने के लिए जाते वक्त आबान सहित 2 लोगों की मौत हुई थी.य सफेद रंग की क्रेटा कार से आबान और उसके दोस्त साथ जा रहे थे. 

बता दें अब तक आबान के साथ हुए हादसे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जानवर बचाने के चलते यह हुआ. हालांकि अब वीडियो सामने आने के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया है. प्रयागराज से झांसी जा रहे आबान की गाड़ी जैसे ही पूंछ थाना क्षेत्र के पास चिल्ली गांव के पास पहुंचती है, वहां एक पिकअप को टेकओवर करने के बाद सामने डिवाइडर आया और कार उससे टकरा गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया था?

इससे पहले झांसी में सड़क हादसे में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत को लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा बयान सामने आया था. पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. रजनीश यादव ने स्पष्ट किया कि आबान की मौत पूरी तरह सड़क हादसे में आई गंभीर चोटों की वजह से हुई थी. हादसे के दौरान आबान के ब्रेन में गंभीर हेमरेज हुआ था. इसके अलावा दिल और आंतों को भी गंभीर क्षति पहुंची थी. आतें और दिल बुरी तरह से फट गए थे, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. 

आबान की कार का एक्सीडेंट 6 अगस्त को हुआ था. इस दौरान उसके दोस्त भी साथ थे. घायल हुए दोस्तों में दो का इलाज अस्पताल में चल रहा है. 

About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 12 Aug 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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