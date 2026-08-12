'अब क्या नाव चलेगी?' जेवर एयरपोर्ट पर पानी भरा तो अखिलेश यादव ने कसा तंज

ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों हुई तेज बारिश की वजह से जेवर एयरपोर्ट की पार्किंग में पानी भर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ये वीडियो शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है.

अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में काफी पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है. जिसमें एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारी इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं. वहीं आसपास काफी संख्या में लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो जलभराव के चलते परेशान है.

अखिलेश यादव ने कसा तंज

सपा मुखिया ने ये वीडियो शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी तंज कसते हुए निशाना साधा और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा- 'अब क्या एअरपोर्ट पर नाव चलेगी? जहाँ भाजपा सरकार, वहाँ महा-भ्रष्टाचार!' सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है. कई लोग एयरपोर्ट पर जल निकासी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं.

आपके बता दें कि इस मामले पर जेवर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी बयान आया है, उन्होंने बताया कि तेज बारिश की वजह से पार्किंग एरिया में पानी भर गया था लेकिन, कर्मचारियों ने इसे तत्काल संज्ञान में लेकर जल निकासी का काम शुरू किया और 30 मिनट के अंदर ही जलभराव को पूरा खाली कर दिया था. उन्होंने ये भी साफ़ किया कि इसकी वजह से एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन पर कोई असर नहीं हुआ.

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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे भी धंसा

इससे पहले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के भी उद्घाटन के एक महीने के अंदर कई जगहों से धंसने और टूटने की खबरें आने के बाद यूपी सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है. इस एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को ही उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद ये कई जगहों से टूट चुका है और लगातार इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है. ऐसे में यूपी में हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं.

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