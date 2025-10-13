बृजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर साधा निशाना, पूर्व सांसद ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश की कैसरगंज संसदीय सीट से पूर्व सांसद व भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह रविवार (12 अक्टूबर 2025) को कानपुर के दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने मायवती रैली पर बयान दिया. साथ ही बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

दरअसल, वे यहां क्षत्रिय महासभा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "सतयुग से लेकर कलयुग तक क्षत्रिय समाज का देश और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और यह आगे भी जारी रहेगा."

मायावती की रैली पर पूर्व सांसद ने क्या कहा?

पूर्व सीएम मायावती की रैली को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "विपक्षी दलों का काम विरोध करना है. बसपा की यह उनकी अपनी रैली थी, उससे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए. हमें तो बस भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है."

हालांकि, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव पर सीधा टिप्पणी करने से बचते नजर आए. उन्होंने आगे कहा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आगे भी पार्टी की सरकार बनेगी.

अखिलेश यादव ने मायावती पर कसा था तंज

गौरतलब है कि, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया था. कार्यक्रम के दौरान मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की थी. साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कसा था.

कानपुर दौरे को लेकर पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर लिखा, "आज ग्राम पंचायत करौली पोस्ट पिपरगवा अंतर्गत स्वामी महेंद्र दास जी द्वारा आयोजित बालेश्वर सेवा संस्थान के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पूज्य महाराज स्वामी जी से भेंट कर उनका सानिध्य प्राप्त किया. साथ में हमारे अयोध्या से साथ चल कर आए महंत राजकुमार दास जी महाराज भी उपस्थित रहे."

